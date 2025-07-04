04.07.2025, пятница, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Флуминенсе
Флуминенсе
Аль-Хиляль
3-3-2-1-1
1
Фабио
4
Игнасио
3
Силва
22
Фрейтес
12
Фуэнтес
6
Берналь
2
Хавьер
8
Мартинелли
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
3-3-2-1-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
6
Лоди
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
24
Аль-Харби
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
38
Леонардо
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
6
Берналь
21
Сантос
21
Сантос
6
Берналь
8
Мартинелли
35
Насименту
35
Насименту
8
Мартинелли
16
Нонато
45
Лима
45
Лима
16
Нонато
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
24
Аль-Харби
55
аль-Булеахи
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
10
Малком
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
10
Малком
6
Аль-Давсари
37
Сезар
37
Сезар
6
Аль-Давсари
28
Канно
9
Хамдалла
9
Хамдалла
28
Канно
Остались в запасе
Флуминенсе
Аль-Хиляль
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Симоне Индзаги
Флуминенсе
Точно не сыграют
Статистика матча Флуминенсе - Аль-Хиляль
4
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
12
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
332
432
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Аль-Хиляля», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»