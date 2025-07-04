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  • «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

«Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

4 июля 2025, 20:50
Флуминенсе
04.07.2025, пятница, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
40' Мартинелли 70' Г. Насименту
51' М. Леонардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЛЗ
4
Игнасио
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
6
Факундо Берналь
ОП
8
Мартинелли
ЦП
16
Нонато
ЦП
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
17
Пауло Байя
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
90
Кевин Серна
ПВ
45
Лима
ПВ
17
Агустин Каноббио
ПВ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Фабио
4
Игнасио
3
Силва
22
Фрейтес
12
Фуэнтес
6
Берналь
2
Хавьер
8
Мартинелли
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
3-3-2-1-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
6
Лоди
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
24
Аль-Харби
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
38
Леонардо
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
6
Берналь
21
Сантос
21
Сантос
6
Берналь
8
Мартинелли
35
Насименту
35
Насименту
8
Мартинелли
16
Нонато
45
Лима
45
Лима
16
Нонато
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
24
Аль-Харби
55
аль-Булеахи
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
10
Малком
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
10
Малком
6
Аль-Давсари
37
Сезар
37
Сезар
6
Аль-Давсари
28
Канно
9
Хамдалла
9
Хамдалла
28
Канно
Остались в запасе
Флуминенсе
Аль-Хиляль
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Симоне Индзаги
Флуминенсе
Точно не сыграют
Исаке
АП
Отавио
ОП
Рене
ЛЗ
Riquelme
ЦФ
Аль-Хиляль
Точно не сыграют
Салем Аль-Давсари
ЛВ
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
Александар Митрович
ЦФ
Хассан Тамбакти
ЦЗ
Статистика матча Флуминенсе - Аль-Хиляль
4
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
12
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
332
432
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Аль-Хиляля», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»

«Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Флуминенсе
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