30.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
3
Дармиан
8
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
22
Фрейтес
6
Рене
6
Берналь
8
Мартинелли
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
4
Игнасио
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
8
Асллани
8
Сучич
8
Сучич
8
Асллани
22
Мхитарян
21
Карбони
21
Карбони
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
9
Тюрам
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Тюрам
6
Берналь
21
Сантос
21
Сантос
6
Берналь
8
Мартинелли
35
Насименту
35
Насименту
8
Мартинелли
16
Нонато
45
Лима
45
Лима
16
Нонато
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
Остались в запасе
Интер
Флуминенсе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фернандо Диниз
Интер
Точно не сыграют
Флуминенсе
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Флуминенсе
2
4
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
16
Офсайды
3
3
Количество передач
504
239
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Флуминенсе», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Флуминенсе»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»