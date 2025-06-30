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  • «Интер» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2025

«Интер» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2025

30 июня 2025, 20:50
Интер
30.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Флуминенсе
3' Г. Кано 90+3' Г. Насименту
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
6
Факундо Берналь
ОП
8
Мартинелли
ЦП
16
Нонато
ЦП
4
Игнасио
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
3
Дармиан
8
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
22
Фрейтес
6
Рене
6
Берналь
8
Мартинелли
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
4
Игнасио
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
8
Асллани
8
Сучич
8
Сучич
8
Асллани
22
Мхитарян
21
Карбони
21
Карбони
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
9
Тюрам
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Тюрам
6
Берналь
21
Сантос
21
Сантос
6
Берналь
8
Мартинелли
35
Насименту
35
Насименту
8
Мартинелли
16
Нонато
45
Лима
45
Лима
16
Нонато
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
Остались в запасе
Интер
Флуминенсе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ПВ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Рубен Лескано
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
20
Кено
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фернандо Диниз
Интер
Точно не сыграют
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
Хакан Чалханоглу
ЦП
Бенжамен Павар
ПЗ
Мехди Тареми
ЦФ
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
Петр Зелински
ЦП
Флуминенсе
Точно не сыграют
Исаке
АП
Отавио
ОП
Riquelme
ЦФ
Статистика матча Интер - Флуминенсе
2
4
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
16
Офсайды
3
3
Количество передач
504
239
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Флуминенсе», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Флуминенсе»

«Интер» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Флуминенсе Интер
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