28.06.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-3-1-3
26
Шпаковский
4
Гаврилович
5
Апетенок
26
Калинин
67
Бегунов
6
Мякиш
32
Пигас
24
Вакулич
30
Джимет
7
Бакич
10
Варданян
3-1-2-3-1
16
Козакевич
55
Лаврик
23
Поляков
18
Степанов
4
Оладойе
7
Быков
99
Зеньков
24
Корцов
47
Васильев
88
Ковалевич
2
Рылач
24
Вакулич
33
Ибрахим
33
Ибрахим
24
Вакулич
10
Варданян
17
Бахар
17
Бахар
10
Варданян
26
Калинин
19
Гречихо
19
Гречихо
26
Калинин
30
Джимет
7
Малашевич
7
Малашевич
30
Джимет
Гречихо
21
Шевченко
21
Шевченко
Гречихо
88
Ковалевич
15
Касараб
15
Касараб
88
Ковалевич
24
Корцов
6
Храленков
6
Храленков
24
Корцов
4
Оладойе
17
Коновалов
17
Коновалов
4
Оладойе
2
Рылач
21
Ковалевич
21
Ковалевич
2
Рылач
99
Зеньков
62
Гордейчук
62
Гордейчук
99
Зеньков
Остались в запасе
Динамо Мн
Динамо-Брест
13
Иван Шимакович
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
91
Дмитрий Дударь
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо Мн - Динамо-Брест
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Динамо-Брест», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»