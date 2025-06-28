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  • «Динамо Мн» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

«Динамо Мн» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

28 июня 2025, 18:50
Динамо Мн
28.06.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Динамо-Брест
15' К. Варданян 59' К. Варданян 73' Е. Малашевич 78' А. Гаврилович (П) 80' К. Варданян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Карен Варданян
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Артем Быков
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
17
Иван Бахар
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
3-3-1-3
26
Шпаковский
4
Гаврилович
5
Апетенок
26
Калинин
67
Бегунов
6
Мякиш
32
Пигас
24
Вакулич
30
Джимет
7
Бакич
10
Варданян
3-1-2-3-1
16
Козакевич
55
Лаврик
23
Поляков
18
Степанов
4
Оладойе
7
Быков
99
Зеньков
24
Корцов
47
Васильев
88
Ковалевич
2
Рылач
24
Вакулич
33
Ибрахим
33
Ибрахим
24
Вакулич
10
Варданян
17
Бахар
17
Бахар
10
Варданян
26
Калинин
19
Гречихо
19
Гречихо
26
Калинин
30
Джимет
7
Малашевич
7
Малашевич
30
Джимет
Гречихо
21
Шевченко
21
Шевченко
Гречихо
88
Ковалевич
15
Касараб
15
Касараб
88
Ковалевич
24
Корцов
6
Храленков
6
Храленков
24
Корцов
4
Оладойе
17
Коновалов
17
Коновалов
4
Оладойе
2
Рылач
21
Ковалевич
21
Ковалевич
2
Рылач
99
Зеньков
62
Гордейчук
62
Гордейчук
99
Зеньков
Остались в запасе
Динамо Мн
Динамо-Брест
13
Иван Шимакович
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
91
Дмитрий Дударь
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо Мн - Динамо-Брест
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Динамо-Брест», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Динамо-Брест»

«Динамо Мн» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Динамо-Брест Динамо Мн
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