Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Динамо-Брест», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Динамо-Брест»