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  • «Ювентус» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

«Ювентус» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

26 июня 2025, 20:50
Ювентус
26.06.2025, четверг, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
2 : 5
Завершен
Манчестер Сити
11' Т. Коопмейнерс 84' Д. Влахович
9' Ж. Доку 26' П. Калюлю (АГ) 52' Э. Холанд 69' Ф. Фоден 75' Савиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ювентус
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
4-2-1-2-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
6
Келли
20
Кошта
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
18
Костич
28
Влахович
3-1-2-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
21
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
22
Савиньо
20
Силва
11
Доку
22
Мармуш
20
Кошта
20
Камбьясо
20
Камбьясо
20
Кошта
37
Савона
4
Гатти
4
Гатти
37
Савона
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
17
Аджич
17
Аджич
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
10
Йылдыз
10
Йылдыз
8
Коопмейнерс
16
Родри
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Родри
20
Силва
33
О'Райли
33
О'Райли
20
Силва
21
Айт Нури
10
Шерки
10
Шерки
21
Айт Нури
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
22
Мармуш
9
Холанд
9
Холанд
22
Мармуш
Остались в запасе
Ювентус
Манчестер Сити
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ювентус
Точно не сыграют
Хуан Кабаль
ЦЗ
Маттиа Перин
ВР
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Клаудио Эчеверри
АП
Джек Грилиш
ЛВ
Матео Ковачич
ЦП
Рико Льюис
ПЗ
Махамаду Сусохо
ОП
Статистика матча Ювентус - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Манчестер Сити», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Манчестер Сити»

«Ювентус» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Манчестер Сити Ювентус
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