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  • «Атлетико» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

«Атлетико» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

23 июня 2025, 20:50
Атлетико
23.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
87' А. Гризманн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К) ОП
25
Аллан
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Ботафого
1
Рауль
ВР
24
Лео Линк
ВР
66
Куябано
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
15
Данило
ОП
28
Ньютон
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
10
Альваро Монторо
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
8
Барриос
7
Де Пауль
22
Галлахер
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
4-2-2-1-1
12
Джон
2
Витиньо
23
Кунья
2
Барбоза
13
Теллес
40
Грегоре
17
Фрейтас
25
Аллан
11
Саварино
37
Артур
11
Жезус
8
Барриос
20
Молина
20
Молина
8
Барриос
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
9
Серлот
16
Лино
16
Лино
9
Серлот
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
22
Галлахер
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Галлахер
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
25
Аллан
28
Ньютон
28
Ньютон
25
Аллан
37
Артур
8
Родригес
8
Родригес
37
Артур
11
Саварино
10
Монторо
10
Монторо
11
Саварино
Остались в запасе
Атлетико
Ботафого
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль
ВР
24
Лео Линк
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
24
Лео Линк
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ренату Пайва
Атлетико
Точно не сыграют
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Ботафого
Точно не сыграют
Жеффиньо
ЛВ
Матеус Мартинс
ЛВ
Статистика матча Атлетико - Ботафого
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
16
Количество передач
577
371
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Ботафого», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Ботафого»

«Атлетико» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ботафого Атлетико
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