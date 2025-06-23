23.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-1-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
8
Барриос
7
Де Пауль
22
Галлахер
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
4-2-2-1-1
12
Джон
2
Витиньо
23
Кунья
2
Барбоза
13
Теллес
40
Грегоре
17
Фрейтас
25
Аллан
11
Саварино
37
Артур
11
Жезус
8
Барриос
20
Молина
20
Молина
8
Барриос
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
9
Серлот
16
Лино
16
Лино
9
Серлот
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
22
Галлахер
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Галлахер
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
25
Аллан
28
Ньютон
28
Ньютон
25
Аллан
37
Артур
8
Родригес
8
Родригес
37
Артур
11
Саварино
10
Монторо
10
Монторо
11
Саварино
Остались в запасе
Атлетико
Ботафого
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль
ВР
24
Лео Линк
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
24
Лео Линк
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ренату Пайва
Атлетико
Точно не сыграют
Ботафого
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Ботафого
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
16
Количество передач
577
371
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Ботафого», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Ботафого»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»