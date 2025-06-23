23.06.2025, понедельник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Аль-Айн
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Yahya Ben Khaleq
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
23
Матео Санабрия
ЦП
80
Joshua Udoh
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
10
Каку
АП
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
4-3-2-1
1
Ортега
21
Айт Нури
25
Аканджи
24
Гвардиол
45
Хусанов
6
Гонсалес
27
Нуньес
20
Гюндоган
30
Эчеверри
20
Силва
9
Холанд
4-2-1-3
17
Эйса
97
Ясич
25
Рабия
22
Сабала
56
38
Пак
8
Надер
70
77
Шадли
8
Аль-Балуши
21
Рахими
24
Гвардиол
3
Диаш
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Гонсалес
16
Родри
16
Родри
6
Гонсалес
20
Силва
10
Шерки
10
Шерки
20
Силва
30
Эчеверри
47
Фоден
47
Фоден
30
Эчеверри
45
Хусанов
14
Бобб
14
Бобб
45
Хусанов
22
Сабала
15
15
22
Сабала
77
Шадли
23
Санабрия
23
Санабрия
77
Шадли
8
Надер
20
Паласиос
20
Паласиос
8
Надер
8
Аль-Балуши
10
Каку
10
Каку
8
Аль-Балуши
21
Рахими
9
9
21
Рахими
Остались в запасе
Манчестер Сити
Аль-Айн
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Yahya Ben Khaleq
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Yahya Ben Khaleq
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Манчестер Сити - Аль-Айн
1
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
14
Офсайды
0
2
Количество передач
754
271
Сейвы
1
5
Точность передач %
94
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Аль-Айн», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»