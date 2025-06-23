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  • «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

«Манчестер Сити» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

23 июня 2025, 02:50
Манчестер Сити
23.06.2025, понедельник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
6 : 0
Завершен
Аль-Айн
8' И. Гюндоган 27' К. Эчеверри 45+5' Э. Холанд (П) 73' И. Гюндоган 84' О. Бобб 89' Р. Шерки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аль-Айн
17
Халид Эйса
(К) ВР
56
A. Niang
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
22
Факундо Сабала
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
70
Abdoul Traoré
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Аль-Айн
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Yahya Ben Khaleq
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
23
Матео Санабрия
ЦП
80
Joshua Udoh
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
10
Каку
АП
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
4-3-2-1
1
Ортега
21
Айт Нури
25
Аканджи
24
Гвардиол
45
Хусанов
6
Гонсалес
27
Нуньес
20
Гюндоган
30
Эчеверри
20
Силва
9
Холанд
4-2-1-3
17
Эйса
97
Ясич
25
Рабия
22
Сабала
56
38
Пак
8
Надер
70
77
Шадли
8
Аль-Балуши
21
Рахими
24
Гвардиол
3
Диаш
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Гонсалес
16
Родри
16
Родри
6
Гонсалес
20
Силва
10
Шерки
10
Шерки
20
Силва
30
Эчеверри
47
Фоден
47
Фоден
30
Эчеверри
45
Хусанов
14
Бобб
14
Бобб
45
Хусанов
22
Сабала
15
15
22
Сабала
77
Шадли
23
Санабрия
23
Санабрия
77
Шадли
8
Надер
20
Паласиос
20
Паласиос
8
Надер
8
Аль-Балуши
10
Каку
10
Каку
8
Аль-Балуши
21
Рахими
9
9
21
Рахими
Остались в запасе
Манчестер Сити
Аль-Айн
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Yahya Ben Khaleq
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Yahya Ben Khaleq
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Владимир Ивич
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Джек Грилиш
ЛВ
Матео Ковачич
ЦП
Рико Льюис
ПЗ
Махамаду Сусохо
ОП
Статистика матча Манчестер Сити - Аль-Айн
1
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
14
Офсайды
0
2
Количество передач
754
271
Сейвы
1
5
Точность передач %
94
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Аль-Айн», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»

«Манчестер Сити» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Айн Манчестер Сити
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