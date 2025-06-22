23.06.2025, понедельник, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-2-2
52
Завешицки
13
Кретциг
22
Гаду
14
Расмуссен
22
Ляйнер
5
Диабате
2
Бидструп
10
Глух
20
Байду
9
Онисиво
45
Нене
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Лоди
87
Тамбакти
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
5
Диабате
4
Мельберг
4
Мельберг
5
Диабате
45
Нене
6
Кьергор
6
Кьергор
45
Нене
10
Глух
8
Китано
8
Китано
10
Глух
9
Онисиво
14
Дагхим
14
Дагхим
9
Онисиво
20
Байду
11
Вертессен
11
Вертессен
20
Байду
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
6
Аль-Давсари
10
Малком
28
Канно
28
Канно
10
Малком
Остались в запасе
Зальцбург
Аль-Хиляль
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зальцбург
Точно не сыграют
Аль-Хиляль
Точно не сыграют
Статистика матча Зальцбург - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
10
4
Офсайды
3
1
Количество передач
394
518
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Аль-Хиляля», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»