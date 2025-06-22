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  • «Зальцбург» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

«Зальцбург» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

22 июня 2025, 23:50
Зальцбург
23.06.2025, понедельник, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Хиляль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
2
Мадс Бидструп
(К) ЦП
10
Оскар Глух
АП
20
Эдмунд Байду
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
6
Мауриц Кьергор
АП
8
Сота Китано
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-2-2
52
Завешицки
13
Кретциг
22
Гаду
14
Расмуссен
22
Ляйнер
5
Диабате
2
Бидструп
10
Глух
20
Байду
9
Онисиво
45
Нене
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Лоди
87
Тамбакти
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
5
Диабате
4
Мельберг
4
Мельберг
5
Диабате
45
Нене
6
Кьергор
6
Кьергор
45
Нене
10
Глух
8
Китано
8
Китано
10
Глух
9
Онисиво
14
Дагхим
14
Дагхим
9
Онисиво
20
Байду
11
Вертессен
11
Вертессен
20
Байду
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
6
Аль-Давсари
10
Малком
28
Канно
28
Канно
10
Малком
Остались в запасе
Зальцбург
Аль-Хиляль
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зальцбург
Точно не сыграют
Хендри Бланк
ЦЗ
Янис Бласвих
ВР
Николас Капалдо
ЦП
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Дауда Гиндо
ЛЗ
Карим Конате
ЦФ
Леандро Моргалла
ЦЗ
Самсон Тижани
ОП
Аль-Хиляль
Точно не сыграют
Александар Митрович
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
10
4
Офсайды
3
1
Количество передач
394
518
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Аль-Хиляля», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург»«Аль-Хиляль»

«Зальцбург» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Зальцбург
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