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  • «ПСЖ» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

«ПСЖ» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

20 июня 2025, 02:50
ПСЖ
20.06.2025, пятница, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
36' И. Жезус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К) ОП
25
Аллан
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Ботафого
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
15
Данило
ОП
28
Ньютон
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
10
Альваро Монторо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
21
Эрнандес
4
Бералдо
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
24
Маюлу
9
Рамуш
4-2-2-1-1
12
Джон
2
Витиньо
23
Кунья
2
Барбоза
13
Теллес
40
Грегоре
17
Фрейтас
25
Аллан
11
Саварино
37
Артур
11
Жезус
21
Эрнандес
25
Мендеш
25
Мендеш
21
Эрнандес
24
Маюлу
8
Руис
8
Руис
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
87
Невеш
87
Невеш
33
Заир-Эмери
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
9
Рамуш
29
Барколя
29
Барколя
9
Рамуш
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
25
Аллан
28
Ньютон
28
Ньютон
25
Аллан
11
Саварино
8
Родригес
8
Родригес
11
Саварино
37
Артур
10
Монторо
10
Монторо
37
Артур
Остались в запасе
ПСЖ
Ботафого
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ренату Пайва
Статистика матча ПСЖ - Ботафого
2
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
15
Офсайды
1
2
Количество передач
749
262
Сейвы
3
2
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ботафого», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ботафого»

«ПСЖ» – «Ботафого»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ботафого ПСЖ
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