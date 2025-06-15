15.06.2025, воскресенье, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
8
Руис
17
Витинья
7
Кварацхелия
87
Невеш
14
Дуэ
9
Рамуш
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
22
Галан
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
8
Руис
7
Кан Ин
7
Кан Ин
8
Руис
9
Рамуш
24
Маюлу
24
Маюлу
9
Рамуш
14
Дуэ
19
Мбайе
19
Мбайе
14
Дуэ
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
6
Коке
6
Коке
16
Лино
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
8
Барриос
9
Серлот
9
Серлот
8
Барриос
Остались в запасе
ПСЖ
Атлетико
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСЖ - Атлетико
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Атлетико», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»