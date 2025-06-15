Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Атлетико», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Атлетико»