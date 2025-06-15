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  • «ПСЖ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

«ПСЖ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

15 июня 2025, 20:50
ПСЖ
15.06.2025, воскресенье, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико
19' Ф. Руис 45+1' Витинья 87' С. Маюлу 90+7' Л. Кан Ин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
8
Руис
17
Витинья
7
Кварацхелия
87
Невеш
14
Дуэ
9
Рамуш
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
22
Галан
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
8
Руис
7
Кан Ин
7
Кан Ин
8
Руис
9
Рамуш
24
Маюлу
24
Маюлу
9
Рамуш
14
Дуэ
19
Мбайе
19
Мбайе
14
Дуэ
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
6
Коке
6
Коке
16
Лино
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
8
Барриос
9
Серлот
9
Серлот
8
Барриос
Остались в запасе
ПСЖ
Атлетико
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСЖ - Атлетико
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Атлетико», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Атлетико»

«ПСЖ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Атлетико ПСЖ
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