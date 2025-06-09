09.06.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
3-1-2-2-2
13
Селс
4
Фас
2
Дебаст
15
Менье
24
Онана
8
Тилеманс
5
Де Куйпер
10
Троссард
7
Де Брюйне
9
Лукаку
11
Доку
3-2-1-3-1
1
Дарлоу
2
Мефам
5
Ампаду
6
Родон
14
Робертс
4
Дэвис
17
Джеймс
19
Томас
8
Уилсон
11
Джонсон
7
Брукс
Остались в запасе
Бельгия
Уэльс
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Льюис Кумас
ЛВ
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Куллен
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Льюис Кумас
ЛВ
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Куллен
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Бельгия - Уэльс
1
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
1
2
Количество передач
70
73
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Уэльса, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Уэльс
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»