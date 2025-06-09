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  • Бельгия – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

Бельгия – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

9 июня 2025, 20:35
Бельгия
09.06.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
4 : 3
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Уэльс
15' Р. Лукаку (П) 19' Ю. Тилеманс 27' Ж. Доку 88' К. Де Брюйне
45+7' Х. Уилсон (П) 51' С. Томас 70' Б. Джонсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
(К) ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Крейг Беллами
Бельгия
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
17
Ронан Кпакио
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Куллен
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Селс
4
Фас
2
Дебаст
15
Менье
24
Онана
8
Тилеманс
5
Де Куйпер
10
Троссард
7
Де Брюйне
9
Лукаку
11
Доку
3-2-1-3-1
1
Дарлоу
2
Мефам
5
Ампаду
6
Родон
14
Робертс
4
Дэвис
17
Джеймс
19
Томас
8
Уилсон
11
Джонсон
7
Брукс
Остались в запасе
Бельгия
Уэльс
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Льюис Кумас
ЛВ
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Куллен
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Льюис Кумас
ЛВ
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Куллен
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Бельгия - Уэльс
1
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
1
2
Количество передач
70
73
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Уэльса, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Уэльс

Бельгия – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Уэльс Бельгия
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