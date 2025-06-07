07.06.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 3 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Албания
Албания
4-2-1-1-2
1
Стракоша
3
Митай
5
Айети
6
Джимсити
4
Хюсай
8
Асллани
16
Шеху
14
Лячи
21
Ходжа
7
Манай
9
Броя
4-3-1-2
1
Петрович
3
Павлович
4
Миленкович
16
Эракович
17
Терзич
22
Лукич
5
Максимович
14
Живкович
21
Самарджич
9
Митрович
23
Влахович
7
Манай
19
Даку
19
Даку
7
Манай
21
Ходжа
10
Байрами
10
Байрами
21
Ходжа
9
Броя
11
Узуни
11
Узуни
9
Броя
16
Шеху
20
Рамадани
20
Рамадани
16
Шеху
5
Максимович
6
Гудель
6
Гудель
5
Максимович
21
Самарджич
13
Митрович
13
Митрович
21
Самарджич
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
14
Живкович
2
Неделькович
2
Неделькович
14
Живкович
17
Терзич
20
Максимович
20
Максимович
17
Терзич
Остались в запасе
Албания
Сербия
9
Ясир Асани
ПВ
12
Ален Шерри
ВР
10
Эрнест Мучи
ЦФ
12
Эльхан Кастрати
ВР
2
Иван Баллиу
ПЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
21
Лазар Каличанин
ВР
23
Александар Катай
ЛВ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
9
Ясир Асани
ПВ
12
Ален Шерри
ВР
10
Эрнест Мучи
ЦФ
12
Эльхан Кастрати
ВР
2
Иван Баллиу
ПЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Остались в запасе
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
21
Лазар Каличанин
ВР
23
Александар Катай
ЛВ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Албания - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Сербии, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Сербия
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»