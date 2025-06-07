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  • Албания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025

Албания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025

7 июня 2025, 20:35
Албания
07.06.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 3 тур
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сербия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Юлиан Шеху
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Албания
12
Ален Шерри
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Сербия
21
Лазар Каличанин
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
23
Александар Катай
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Андрия Максимович
АП
8
Лука Йович
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Стракоша
3
Митай
5
Айети
6
Джимсити
4
Хюсай
8
Асллани
16
Шеху
14
Лячи
21
Ходжа
7
Манай
9
Броя
4-3-1-2
1
Петрович
3
Павлович
4
Миленкович
16
Эракович
17
Терзич
22
Лукич
5
Максимович
14
Живкович
21
Самарджич
9
Митрович
23
Влахович
7
Манай
19
Даку
19
Даку
7
Манай
21
Ходжа
10
Байрами
10
Байрами
21
Ходжа
9
Броя
11
Узуни
11
Узуни
9
Броя
16
Шеху
20
Рамадани
20
Рамадани
16
Шеху
5
Максимович
6
Гудель
6
Гудель
5
Максимович
21
Самарджич
13
Митрович
13
Митрович
21
Самарджич
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
14
Живкович
2
Неделькович
2
Неделькович
14
Живкович
17
Терзич
20
Максимович
20
Максимович
17
Терзич
Остались в запасе
Албания
Сербия
9
Ясир Асани
ПВ
12
Ален Шерри
ВР
10
Эрнест Мучи
ЦФ
12
Эльхан Кастрати
ВР
2
Иван Баллиу
ПЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
21
Лазар Каличанин
ВР
23
Александар Катай
ЛВ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
9
Ясир Асани
ПВ
12
Ален Шерри
ВР
10
Эрнест Мучи
ЦФ
12
Эльхан Кастрати
ВР
2
Иван Баллиу
ПЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Остались в запасе
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
21
Лазар Каличанин
ВР
23
Александар Катай
ЛВ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Албания - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Сербии, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Сербия

Албания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Албания
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