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  • Россия – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Россия – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

6 июня 2025, 18:50
Россия
06.06.2025, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Нигерия
27' С. Аджайи (АГ)
71' Т. Арокодаре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
11
Алексей Батраков
АП
67
Максим Глушенков
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нигерия
23
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
18
Крисантус Уче
ОП
20
Рафаэль Онидика
ОП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Лечи Садулаев
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
87
Ярослав Гладышев
ЦФ
13
Иван Сергеев
ЦФ
Нигерия
16
Амас Обасоги
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
5
Бенджамин Фредрик
ЦЗ
2
Содик Исмаила
ПЗ
10
Папа Даниэль
ОП
22
Олакунле Олусегун
ЦФ
10
Толу Арокодаре
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
4
Круговой
5
Осипенко
14
Мелехин
30
Вахания
15
Глебов
10
Мостовой
11
Батраков
21
Миранчук
90
Комличенко
67
Глушенков
4-2-2-1-1
23
Окойе
2
Осайи-Самуэль
6
Аджайи
13
Оньемаечи
5
Троост-Эконг
18
Уче
20
Онидика
8
Ониика
10
Деле-Баширу
15
Саймон
22
Бонифаци
30
Вахания
21
Адамов
21
Адамов
30
Вахания
21
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
21
Миранчук
10
Мостовой
20
Садулаев
20
Садулаев
10
Мостовой
15
Глебов
31
Кисляк
31
Кисляк
15
Глебов
67
Глушенков
87
Гладышев
87
Гладышев
67
Глушенков
90
Комличенко
13
Сергеев
13
Сергеев
90
Комличенко
10
Деле-Баширу
5
Огбу
5
Огбу
10
Деле-Баширу
18
Уче
22
Олусегун
22
Олусегун
18
Уче
22
Бонифаци
10
Арокодаре
10
Арокодаре
22
Бонифаци
Остались в запасе
Россия
Нигерия
16
Андрей Лунев
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
16
Амас Обасоги
ВР
5
Бенджамин Фредрик
ЦЗ
2
Содик Исмаила
ПЗ
10
Папа Даниэль
ОП
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
Остались в запасе
16
Амас Обасоги
ВР
5
Бенджамин Фредрик
ЦЗ
2
Содик Исмаила
ПЗ
10
Папа Даниэль
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Россия - Нигерия
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
3
Количество передач
497
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Нигерии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Нигерия

Россия – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Россия
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