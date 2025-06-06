Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Нигерии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Нигерия