06.06.2025, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Лечи Садулаев
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
87
Ярослав Гладышев
ЦФ
13
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
4
Круговой
5
Осипенко
14
Мелехин
30
Вахания
15
Глебов
10
Мостовой
11
Батраков
21
Миранчук
90
Комличенко
67
Глушенков
4-2-2-1-1
23
Окойе
2
Осайи-Самуэль
6
Аджайи
13
Оньемаечи
5
Троост-Эконг
18
Уче
20
Онидика
8
Ониика
10
Деле-Баширу
15
Саймон
22
Бонифаци
30
Вахания
21
Адамов
21
Адамов
30
Вахания
21
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
21
Миранчук
10
Мостовой
20
Садулаев
20
Садулаев
10
Мостовой
15
Глебов
31
Кисляк
31
Кисляк
15
Глебов
67
Глушенков
87
Гладышев
87
Гладышев
67
Глушенков
90
Комличенко
13
Сергеев
13
Сергеев
90
Комличенко
10
Деле-Баширу
5
Огбу
5
Огбу
10
Деле-Баширу
18
Уче
22
Олусегун
22
Олусегун
18
Уче
22
Бонифаци
10
Арокодаре
10
Арокодаре
22
Бонифаци
Остались в запасе
Россия
Нигерия
16
Андрей Лунев
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
16
Амас Обасоги
ВР
5
Бенджамин Фредрик
ЦЗ
2
Содик Исмаила
ПЗ
10
Папа Даниэль
ОП
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
Остались в запасе
16
Амас Обасоги
ВР
5
Бенджамин Фредрик
ЦЗ
2
Содик Исмаила
ПЗ
10
Папа Даниэль
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Россия - Нигерия
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
3
Количество передач
497
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Нигерии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Нигерия
- Прямая трансляция матча будет проходить на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»