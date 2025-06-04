04.06.2025, среда, 22:00
Лига наций, 1/2 финала
Лига наций, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
4-2-1-2-1
1
тер Стеген
18
Миттельштадт
4
Та
3
Кох
3
Антон
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
17
Вирц
19
Сане
11
Вольтемаде
3-1-3-3
1
Кошта
3
Диаш
14
Инасиу
19
Мендеш
21
Невеш
15
Невеш
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
16
Тринкау
8
Фернандеш
18
Миттельштадт
21
Госенс
21
Госенс
18
Миттельштадт
3
Антон
8
Нмеча
8
Нмеча
3
Антон
5
Павлович
19
Адейеми
19
Адейеми
5
Павлович
19
Сане
20
Гнабри
20
Гнабри
19
Сане
11
Вольтемаде
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
11
Вольтемаде
15
Невеш
2
Семеду
2
Семеду
15
Невеш
7
Роналду
6
Палинья
6
Палинья
7
Роналду
21
Невеш
23
Витинья
23
Витинья
21
Невеш
17
Нету
21
Жота
21
Жота
17
Нету
16
Тринкау
14
Консейсау
14
Консейсау
16
Тринкау
Остались в запасе
Германия
Португалия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Том Бишоф
АП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
24
Родригу Мора
АП
7
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Том Бишоф
АП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
24
Родригу Мора
АП
7
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Германия - Португалия
3
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
0
Количество передач
535
435
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Португалии, 1\2 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Португалия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»