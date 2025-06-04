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  • Германия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2025

Германия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2025

4 июня 2025, 20:50
Германия
04.06.2025, среда, 22:00
Лига наций, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Португалия
48' Ф. Вирц
63' Ф. Консейсау 68' К. Роналду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
15
Жоау Невеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
16
Тринкау
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Том Бишоф
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
24
Родригу Мора
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-1-2-1
1
тер Стеген
18
Миттельштадт
4
Та
3
Кох
3
Антон
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
17
Вирц
19
Сане
11
Вольтемаде
3-1-3-3
1
Кошта
3
Диаш
14
Инасиу
19
Мендеш
21
Невеш
15
Невеш
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
16
Тринкау
8
Фернандеш
18
Миттельштадт
21
Госенс
21
Госенс
18
Миттельштадт
3
Антон
8
Нмеча
8
Нмеча
3
Антон
5
Павлович
19
Адейеми
19
Адейеми
5
Павлович
19
Сане
20
Гнабри
20
Гнабри
19
Сане
11
Вольтемаде
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
11
Вольтемаде
15
Невеш
2
Семеду
2
Семеду
15
Невеш
7
Роналду
6
Палинья
6
Палинья
7
Роналду
21
Невеш
23
Витинья
23
Витинья
21
Невеш
17
Нету
21
Жота
21
Жота
17
Нету
16
Тринкау
14
Консейсау
14
Консейсау
16
Тринкау
Остались в запасе
Германия
Португалия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Том Бишоф
АП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
24
Родригу Мора
АП
7
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Том Бишоф
АП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
24
Родригу Мора
АП
7
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Германия - Португалия
3
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
0
Количество передач
535
435
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Португалии, 1\2 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Португалия

Германия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Португалия Германия
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