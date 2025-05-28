28.05.2025, среда, 22:00
Лига конференций, Финал
Лига конференций, Финал
1 : 4
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
13
Адриан
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
20
Сабали
5
Кардозо
10
Эз Абде
22
Иско
7
Антони
94
Бакамбу
8
Форнальс
4-2-3-1
1
Йоргенсен
27
Густо
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
20
Мадуэке
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
5
Кардозо
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
94
Бакамбу
24
Руйбаль
24
Руйбаль
94
Бакамбу
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
6
Колуилл
5
Бадьяшиль
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
11
Джексон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
11
Джексон
7
Нету
19
Санчо
19
Санчо
7
Нету
10
Палмер
9
Гиу
9
Гиу
10
Палмер
Остались в запасе
Бетис
Челси
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бетис - Челси
2
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
12
Офсайды
0
3
Количество передач
296
592
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Челси», финал Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»