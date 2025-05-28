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  • «Бетис» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

«Бетис» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

28 мая 2025, 20:50
Бетис
28.05.2025, среда, 22:00
Лига конференций, Финал
1 : 4
Завершен
Челси
9' Э. Абде
65' Э. Фернандес 70' Н. Джексон 83' Д. Санчо 90+1' М. Кайседо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Иско
АП
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
20
Сабали
5
Кардозо
10
Эз Абде
22
Иско
7
Антони
94
Бакамбу
8
Форнальс
4-2-3-1
1
Йоргенсен
27
Густо
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
20
Мадуэке
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
5
Кардозо
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
94
Бакамбу
24
Руйбаль
24
Руйбаль
94
Бакамбу
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
6
Колуилл
5
Бадьяшиль
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
11
Джексон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
11
Джексон
7
Нету
19
Санчо
19
Санчо
7
Нету
10
Палмер
9
Гиу
9
Гиу
10
Палмер
Остались в запасе
Бетис
Челси
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бетис - Челси
2
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
12
Офсайды
0
3
Количество передач
296
592
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Челси», финал Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Челси»

«Бетис» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Челси Бетис
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