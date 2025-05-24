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  • «Болонья» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Болонья» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 17:50
Болонья
24.05.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 3
Завершен
Дженоа
64' Р. Орсолини
17' Витинья 26' Л. Вентурино 43' Л. Вентурино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Маттиа Бани
(К) ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
15
Лиор Касса
ОП
32
Мортен Френдруп
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
24
Roberto Scaglione
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-3-1-2
1
Равалья
22
Ликояннис
16
Казале
26
Лукуми
3
Хольм
20
Эбишер
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
3-3-1-2-1
31
Зигрист
5
Де Винтер
34
Отоа
13
Бани
18
Нортон-Каффи
14
Онана
3
Мартин
73
Мазини
10
Мессьяс
20
Вентурино
9
Витинья
3
Хольм
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
3
Хольм
22
Ликояннис
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Ликояннис
19
Фройлер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фройлер
20
Эбишер
4
Побега
4
Побега
20
Эбишер
9
Кастро
28
Камбьяги
28
Камбьяги
9
Кастро
31
Зигрист
39
Соммарива
39
Соммарива
31
Зигрист
13
Бани
20
Сабелли
20
Сабелли
13
Бани
18
Нортон-Каффи
70
Корне
70
Корне
18
Нортон-Каффи
20
Вентурино
18
Эхатор
18
Эхатор
20
Вентурино
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
15
Лиор Касса
ОП
32
Мортен Френдруп
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
24
Roberto Scaglione
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
15
Лиор Касса
ОП
32
Мортен Френдруп
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
24
Roberto Scaglione
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Болонья - Дженоа
5
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
13
23
Офсайды
4
1
Количество передач
405
283
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Дженоа», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Дженоа»

«Болонья» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Болонья
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