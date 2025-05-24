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  • «Арсенал» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Арсенал» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 11:50
Арсенал
24.05.2025, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-2-2-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
70
Ахлинви
59
Аванесян
14
Брнович
11
Ткачев
7
Рейес
18
Попов
11
Джуранович
2-2-4-2
1
Любаков
43
Терентьев
23
Чернов
8
Мендель
5
Осипов
17
Ковалев
96
Мохаммад
10
Петров
73
Петров
19
Пряхин
17
Саусь
21
Бердников
7
Хабибов
7
Хабибов
21
Бердников
11
Ткачев
9
Липовой
9
Липовой
11
Ткачев
7
Рейес
10
Богданец
10
Богданец
7
Рейес
14
Брнович
22
Цараев
22
Цараев
14
Брнович
11
Джуранович
90
Калмыков
90
Калмыков
11
Джуранович
23
Чернов
44
Исаенко
44
Исаенко
23
Чернов
17
Саусь
88
Щелкунов
88
Щелкунов
17
Саусь
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
17
Ковалев
7
Никитин
7
Никитин
17
Ковалев
73
Петров
17
Никишин
17
Никишин
73
Петров
Остались в запасе
Арсенал
Балтика
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Арсенал - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Балтики», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Балтика»

«Арсенал» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Арсенал
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