Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-2-2-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
70
Ахлинви
59
Аванесян
14
Брнович
11
Ткачев
7
Рейес
18
Попов
11
Джуранович
2-2-4-2
1
Любаков
43
Терентьев
23
Чернов
8
Мендель
5
Осипов
17
Ковалев
96
Мохаммад
10
Петров
73
Петров
19
Пряхин
17
Саусь
21
Бердников
7
Хабибов
7
Хабибов
21
Бердников
11
Ткачев
9
Липовой
9
Липовой
11
Ткачев
7
Рейес
10
Богданец
10
Богданец
7
Рейес
14
Брнович
22
Цараев
22
Цараев
14
Брнович
11
Джуранович
90
Калмыков
90
Калмыков
11
Джуранович
23
Чернов
44
Исаенко
44
Исаенко
23
Чернов
17
Саусь
88
Щелкунов
88
Щелкунов
17
Саусь
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
17
Ковалев
7
Никитин
7
Никитин
17
Ковалев
73
Петров
17
Никишин
17
Никишин
73
Петров
Остались в запасе
Арсенал
Балтика
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Арсенал - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Балтики», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Балтика»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»