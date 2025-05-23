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  • «Бетис» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

«Бетис» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

23 мая 2025, 20:50
Бетис
23.05.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
40' Антони
75' Р. Мир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Иско
(К) АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
(К) ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-1-3-3
13
Адриан
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
8
Форнальс
24
Руйбаль
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
3
Москера
5
Таррега
4
Дьякаби
21
Васкес
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
21
Перес
6
Садик
16
Лопес
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
5
Бартра
32
Менди
32
Менди
5
Бартра
22
Иско
10
Карвалью
10
Карвалью
22
Иско
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
21
Перес
11
Риоха
11
Риоха
21
Перес
8
Гуэрра
24
Хайме
24
Хайме
8
Гуэрра
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
16
Лопес
17
Мир
17
Мир
16
Лопес
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бетис - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
12
Офсайды
4
3
Количество передач
485
539
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Валенсии», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Валенсия»

«Бетис» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Бетис
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