23.05.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-3-3
13
Адриан
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
8
Форнальс
24
Руйбаль
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
3
Москера
5
Таррега
4
Дьякаби
21
Васкес
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
21
Перес
6
Садик
16
Лопес
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
5
Бартра
32
Менди
32
Менди
5
Бартра
22
Иско
10
Карвалью
10
Карвалью
22
Иско
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
21
Перес
11
Риоха
11
Риоха
21
Перес
8
Гуэрра
24
Хайме
24
Хайме
8
Гуэрра
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
16
Лопес
17
Мир
17
Мир
16
Лопес
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бетис - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
12
Офсайды
4
3
Количество передач
485
539
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Валенсии», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»