23.05.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-1-2
1
Мерет
37
Оливера
37
Спинаццола
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
4-4-1-1
12
Шерри
4
Цаппа
5
Луперто
26
Мина
3
Ауджелло
8
Адопо
14
Дейола
10
Виола
45
Макумбу
20
Цортеа
91
Пикколи
37
Спинаццола
70
Маццокки
70
Маццокки
37
Спинаццола
18
Распадори
8
Биллинг
8
Биллинг
18
Распадори
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
99
Ангисса
16
Нгонг
16
Нгонг
99
Ангисса
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
12
Шерри
24
Киоччи
24
Киоччи
12
Шерри
20
Цортеа
19
Паломино
19
Паломино
20
Цортеа
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
10
Виола
7
Мутандва
7
Мутандва
10
Виола
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Флоринел Коман
ЦФ
31
Alessandro Vinciguerra
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Флоринел Коман
ЦФ
31
Alessandro Vinciguerra
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Наполи - Кальяри
2
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
582
294
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Кальяри», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»