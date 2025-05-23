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  • «Наполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

«Наполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

23 мая 2025, 20:35
Наполи
23.05.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
42' С. Мактоминей 51' Р. Лукаку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
70
Луис Хаса
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
31
Alessandro Vinciguerra
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
37
Оливера
37
Спинаццола
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
4-4-1-1
12
Шерри
4
Цаппа
5
Луперто
26
Мина
3
Ауджелло
8
Адопо
14
Дейола
10
Виола
45
Макумбу
20
Цортеа
91
Пикколи
37
Спинаццола
70
Маццокки
70
Маццокки
37
Спинаццола
18
Распадори
8
Биллинг
8
Биллинг
18
Распадори
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
99
Ангисса
16
Нгонг
16
Нгонг
99
Ангисса
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
12
Шерри
24
Киоччи
24
Киоччи
12
Шерри
20
Цортеа
19
Паломино
19
Паломино
20
Цортеа
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
10
Виола
7
Мутандва
7
Мутандва
10
Виола
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Флоринел Коман
ЦФ
31
Alessandro Vinciguerra
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Флоринел Коман
ЦФ
31
Alessandro Vinciguerra
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Наполи - Кальяри
2
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
582
294
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Кальяри», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Кальяри»

«Наполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Наполи
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