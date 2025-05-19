Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

«Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

Вчера, 21:01
Брайтон
19.05.2025, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
32' Я. Аяри
69' К. Митома
85' Д. Хиншелвуд
9' Х. Эллиот
45+1' Д. Собослаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
30
Первис Эступиньян
ЛЗ
29
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
27
Матс Вайффер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Симон Адингра
ЛВ
8
Брайан Груда
ПВ
17
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
8
Доминик Собослаи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
11
Мохамед Салах
(К) ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
39
Carl Rushworth
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
41
Джек Хиншелвуд
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
72
Harry Howell
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-3-1
1
Вербрюгген
30
Эступиньян
4
Уэбстер
29
ван Хеке
27
Вайффер
26
Аяри
20
Балеба
11
Адингра
8
Груда
17
Минте
18
Уэлбек
4-1-3-2
1
Алиссон
84
Брэдли
78
Куанса
5
Конате
21
Цимикас
38
Гравенберх
11
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Кьеза
19
Эллиот
17
Минте
41
Хиншелвуд
41
Хиншелвуд
17
Минте
26
Аяри
25
Гомес
25
Гомес
26
Аяри
8
Груда
33
О'Райли
33
О'Райли
8
Груда
11
Адингра
22
Митома
22
Митома
11
Адингра
84
Брэдли
3
Эндо
3
Эндо
84
Брэдли
8
Собослаи
17
Джонс
17
Джонс
8
Собослаи
18
Гакпо
7
Диас
7
Диас
18
Гакпо
14
Кьеза
9
Нуньес
9
Нуньес
14
Кьеза
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
39
Carl Rushworth
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
72
Harry Howell
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
39
Carl Rushworth
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
72
Harry Howell
ЦП
Остались в запасе
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
25
18
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
431
459
Сейвы
3
9
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
17
12
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
2.33
2.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ливерпуля», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Ливерпуль»

«Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

Еще по теме:
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брайтону» (2:3), дважды ведя в счете
Прогноз на точный счeт матча «Брайтон» – «Ливерпуль»: Премьер-лига, 19 мая 2025
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брайтон
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно о проблемах Галактионова в «Локомотиве»
17:45
Хаби Алонсо определился с будущим Модрича в «Реале»
17:32
Карвальо: «Сборная России сейчас победила бы Бразилию»
17:23
Реакция Семина на эмоциональное заявление Тикнизяна
17:10
1
Принято итоговое решение по будущему Кокорина в «Арисе»
16:57
2
В РФС рассчитывают на участие сборной России в отборе Евро-2028
16:40
1
Жена Тикнизяна назвала переломный момент в карьере защитника в «Локомотиве»
16:33
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Просто деградировал!»
16:24
6
Радимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара»: «Объяснить невозможно»
16:08
1
Президент «Барселоны» ответил на вопрос о трансфере Холанда
15:51
Все новости
Все новости
Де Брюйне может отказаться от участия в последнем турнире за «Манчестер Сити»
14:48
2
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брайтону» (2:3), дважды ведя в счете
Вчера, 23:57
Аморим хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» через два месяца после назначения
Вчера, 22:53
АПЛ. «Арсенал» выиграл у «Ньюкасла» и почти гарантировал себе звание вице-чемпиона Англии
18 мая
В Португалии сообщили, куда перейдет Дьекереш
17 мая
1
Салах позвал Де Брюйне в «Ливерпуль»: «У нас есть для него место!»
17 мая
1
Мареска высказался о победе «Челси» над «Манчестер Юнайтед»
17 мая
1
Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Челси»
17 мая
1
Салах одним словом описал свои шансы выиграть «Золотой мяч»
17 мая
АПЛ. «Челси» победил «МЮ» (1:0) и вернулся в топ-4, «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (0:2)
17 мая
1
Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня
16 мая
25
Бруну Фернандеш повторил рекорд Роналду и Де Хеа
16 мая
Каземиро отреагировал на назначение Анчелотти в сборную Бразилии
16 мая
1
В «Челси» определились с будущим главного тренера
15 мая
На последнюю путевку в АПЛ осталось два претендента
14 мая
1
Грилиш эффектно «подкатил» к самой сексуальной футболистке мира
14 мая
4
Футболист АПЛ находится в коме после столкновения со штангой
14 мая
1
Де Брюйне готов вдвое сократить зарплату ради перехода в европейский топ-клуб
13 мая
2
«Ливерпуль» купит замену для Трента за 40 миллионов
13 мая
2
«Челси» заплатит «Манчестер Юнайтед», чтобы не выкупать Санчо
13 мая
Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить полузащитника «Барселоны»
13 мая
1
АПЛ. «Ливерпуль» упустил дома победу над «Арсеналом» после 2:0 в первом тайме
11 мая
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проиграли дома и опустились на места перед зоной вылета
11 мая
АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Челси» и вышел на 3-е место
11 мая
1
АПЛ. «Манчестер Сити» с вернувшимся Холандом не смог победить вылетевший «Саутгемптон» (0:0)
10 мая
«Арсенал» заплатит 60 миллионов за партнера Захаряна
10 мая
2
Аморим сделал заявление о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
10 мая
2
Реакция Гвардиолы на слова Холанда о провале «Манчестер Сити»
9 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 