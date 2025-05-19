Брайтон
19.05.2025, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
32' Я. Аяри
69' К. Митома
85' Д. Хиншелвуд
9' Х. Эллиот
45+1' Д. Собослаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
30
Первис Эступиньян
ЛЗ
29
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
27
Матс Вайффер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Симон Адингра
ЛВ
8
Брайан Груда
ПВ
17
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
8
Доминик Собослаи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
11
Мохамед Салах
(К) ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
39
Carl Rushworth
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
41
Джек Хиншелвуд
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
72
Harry Howell
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-3-1
1
Вербрюгген
30
Эступиньян
4
Уэбстер
29
ван Хеке
27
Вайффер
26
Аяри
20
Балеба
11
Адингра
8
Груда
17
Минте
18
Уэлбек
4-1-3-2
1
Алиссон
84
Брэдли
78
Куанса
5
Конате
21
Цимикас
38
Гравенберх
11
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Кьеза
19
Эллиот
17
Минте
41
Хиншелвуд
41
Хиншелвуд
17
Минте
26
Аяри
25
Гомес
25
Гомес
26
Аяри
8
Груда
33
О'Райли
33
О'Райли
8
Груда
11
Адингра
22
Митома
22
Митома
11
Адингра
84
Брэдли
3
Эндо
3
Эндо
84
Брэдли
8
Собослаи
17
Джонс
17
Джонс
8
Собослаи
18
Гакпо
7
Диас
7
Диас
18
Гакпо
14
Кьеза
9
Нуньес
9
Нуньес
14
Кьеза
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
39
Carl Rushworth
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
72
Harry Howell
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
39
Carl Rushworth
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
72
Harry Howell
ЦП
Остались в запасе
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
25
18
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
431
459
Сейвы
3
9
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
17
12
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
2.33
2.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ливерпуля», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»