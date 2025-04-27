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  • «Наполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Наполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 20:35
Наполи
27.04.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Торино
7' С. Мактоминей 41' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Карол Линетти
(К) ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Сергей Перчун
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Никола Влашич
АП
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
9
Лукаку
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
25
Масина
3
Марипан
23
Коко
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Бираги
17
Линетти
21
Риччи
22
Казадеи
11
Эльмас
19
Адамс
4
Буонджорно
16
Марин
16
Марин
4
Буонджорно
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Биллинг
8
Биллинг
99
Ангисса
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
37
Оливера
18
Распадори
18
Распадори
37
Оливера
25
Масина
6
Валюкевич
6
Валюкевич
25
Масина
3
Бираги
19
Лазаро
19
Лазаро
3
Бираги
61
Тамез
61
Тамез
Тамез
20
Илич
20
Илич
Тамез
17
Линетти
10
Влашич
10
Влашич
17
Линетти
23
Коко
14
Карамо
14
Карамо
23
Коко
Остались в запасе
Наполи
Торино
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Наполи - Торино
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
5
13
Офсайды
1
0
Количество передач
552
395
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Торино», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Торино»

«Наполи» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Наполи
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