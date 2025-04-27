27.04.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-3-1-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
9
Лукаку
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
25
Масина
3
Марипан
23
Коко
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Бираги
17
Линетти
21
Риччи
22
Казадеи
11
Эльмас
19
Адамс
4
Буонджорно
16
Марин
16
Марин
4
Буонджорно
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Биллинг
8
Биллинг
99
Ангисса
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
37
Оливера
18
Распадори
18
Распадори
37
Оливера
25
Масина
6
Валюкевич
6
Валюкевич
25
Масина
3
Бираги
19
Лазаро
19
Лазаро
3
Бираги
61
Тамез
61
Тамез
Тамез
20
Илич
20
Илич
Тамез
17
Линетти
10
Влашич
10
Влашич
17
Линетти
23
Коко
14
Карамо
14
Карамо
23
Коко
Остались в запасе
Наполи
Торино
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Наполи - Торино
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
5
13
Офсайды
1
0
Количество передач
552
395
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Торино», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»