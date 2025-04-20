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  • «Боруссия» Д – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Боруссия» Д – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Вчера, 17:20
Боруссия Д
20.04.2025, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Смотреть трансляцию
Боруссия М
41' С. Гирасси
44' Ф. Нмеча
45+5' Д. Свенссон
24' К. Итакура
56' К. Штегер (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К) ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
3
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Юлиан Вайгль
ОП
27
Рокко Райц
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
31
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
7
Джованни Рейна
АП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Боруссия М
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
20
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
23
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
24
Свенссон
2
Коуто
13
Гросс
27
Адейеми
8
Нмеча
14
Байер
9
Гирасси
4-1-1-1-3
1
Омлин
29
Скалли
3
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
8
Вайгль
27
Райц
7
Штегер
31
Чванчара
14
Плеа
11
Кляйнденст
2
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
2
Коуто
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
14
Байер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
14
Байер
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
27
Адейеми
10
Брандт
10
Брандт
27
Адейеми
26
Ульрих
20
Нец
20
Нец
26
Ульрих
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
8
Вайгль
10
Нойхаус
10
Нойхаус
8
Вайгль
31
Чванчара
25
Хак
25
Хак
31
Чванчара
27
Райц
13
13
27
Райц
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
33
Александер Майер
ВР
7
Джованни Рейна
АП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Noah Pesch
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
7
Джованни Рейна
АП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Noah Pesch
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
5
Количество передач
560
370
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Боруссии» М, 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Боруссия» М

«Боруссия» М – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Боруссия Д Боруссия М Боруссия Д
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