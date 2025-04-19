19.04.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
4-2-3-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
8
Бальданци
56
Салемакерс
14
Шомуродов
3-2-1-2-2
96
Монтипо
27
Давидович
2
Валентини
42
Коппола
87
Гиларди
6
Брадарич
24
Бернед
38
Чачуа
11
Дуда
25
Москера
9
Сарр
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
8
Бальданци
61
Писилли
61
Писилли
8
Бальданци
14
Шомуродов
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
56
Салемакерс
9
Довбик
9
Довбик
56
Салемакерс
2
Валентини
3
Фрезе
3
Фрезе
2
Валентини
27
Давидович
8
Сердар
8
Сердар
27
Давидович
24
Бернед
10
Суслов
10
Суслов
24
Бернед
11
Дуда
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
11
Дуда
Остались в запасе
Рома
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Верона
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
17
Офсайды
0
3
Количество передач
502
412
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Вероны», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»