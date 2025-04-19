Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рома» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Рома» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 20:35
Рома
19.04.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Верона
4' Э. Шомуродов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
27
Павел Давидович
(К) ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
4-2-3-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
8
Бальданци
56
Салемакерс
14
Шомуродов
3-2-1-2-2
96
Монтипо
27
Давидович
2
Валентини
42
Коппола
87
Гиларди
6
Брадарич
24
Бернед
38
Чачуа
11
Дуда
25
Москера
9
Сарр
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
8
Бальданци
61
Писилли
61
Писилли
8
Бальданци
14
Шомуродов
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
56
Салемакерс
9
Довбик
9
Довбик
56
Салемакерс
2
Валентини
3
Фрезе
3
Фрезе
2
Валентини
27
Давидович
8
Сердар
8
Сердар
27
Давидович
24
Бернед
10
Суслов
10
Суслов
24
Бернед
11
Дуда
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
11
Дуда
Остались в запасе
Рома
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Верона
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
17
Офсайды
0
3
Количество передач
502
412
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Вероны», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Верона»

«Рома» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Рома
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
9
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+