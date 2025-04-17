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  • «Манчестер Юнайтед» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 20:50
Манчестер Юнайтед
17.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
5 : 4
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Лион
10' М. Угарте 45+1' Д. Далот 114' Б. Фернандеш (П) 120' К. Мэйну 120+1' Г. Магуайр
71' К. Толиссо 78' Н. Тальяфико 105' Р. Шерки 110' А. Ляказетт (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Райан Шерки
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
41
Гарри Амасс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
15
Йоро
17
Доргу
5
Угарте
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
4-3-2-1
20
Перри
2
Мэйтленд-Найлс
19
Ниахате
24
Акуоку
3
Тальяфико
22
Мата
8
Толиссо
17
Верету
23
Алмада
10
Шерки
9
Микаутадзе
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
17
Доргу
41
Амасс
41
Амасс
17
Доргу
19
Хойлунд
20
Мэйну
20
Мэйну
19
Хойлунд
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
17
Гарначо
24
Эриксен
24
Эриксен
17
Гарначо
3
Тальяфико
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
24
Акуоку
6
Тессманн
6
Тессманн
24
Акуоку
9
Микаутадзе
39
Фофана
39
Фофана
9
Микаутадзе
17
Верету
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Верету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лион
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лион
3
1
3
Всего ударов по воротам
21
21
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
17
14
Офсайды
2
2
Количество передач
482
690
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
15
15
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
2.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лиона», ответный матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лион»

«Манчестер Юнайтед» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лион Манчестер Юнайтед
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