17.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
5 : 4
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
15
Йоро
17
Доргу
5
Угарте
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
4-3-2-1
20
Перри
2
Мэйтленд-Найлс
19
Ниахате
24
Акуоку
3
Тальяфико
22
Мата
8
Толиссо
17
Верету
23
Алмада
10
Шерки
9
Микаутадзе
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
17
Доргу
41
Амасс
41
Амасс
17
Доргу
19
Хойлунд
20
Мэйну
20
Мэйну
19
Хойлунд
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
17
Гарначо
24
Эриксен
24
Эриксен
17
Гарначо
3
Тальяфико
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
24
Акуоку
6
Тессманн
6
Тессманн
24
Акуоку
9
Микаутадзе
39
Фофана
39
Фофана
9
Микаутадзе
17
Верету
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Верету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лион
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лион
3
1
3
Всего ударов по воротам
21
21
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
17
14
Офсайды
2
2
Количество передач
482
690
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
15
15
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
2.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лиона», ответный матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»