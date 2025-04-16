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  • «Интер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 16 апреля 2025

«Интер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 16 апреля 2025

16 апреля 2025, 20:50
Интер
16.04.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Бавария
58' Л. Мартинес 61' Б. Павар
52' Г. Кейн 76' Э. Дайер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
(К) ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
7
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
95
Бастони
15
Ачерби
32
Димарко
3
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
9
Тюрам
10
Мартинес
3-1-2-2-2
40
Урбиг
15
Дайер
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
31
Биссек
31
Биссек
95
Бастони
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
27
Лаймер
21
Коман
21
Коман
27
Лаймер
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
Остались в запасе
Интер
Бавария
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
7
Леннарт Карл
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
7
Леннарт Карл
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Интер - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
16
Офсайды
0
1
Количество передач
334
542
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Баварии», ответный матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Бавария»

«Интер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 16 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Интер
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