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  • «Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 18:50
Тулуза
12.04.2025, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
42' Ч. Крессуэлл
21' М. Фернандес-Пардо 45+4' М. Баккер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матис Сака
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-2-3-1
16
Ресте
17
Суасо
4
Крессуэлл
3
МакКензи
19
Сидибе
23
Кассерес
4
Сьерро
34
Гбоу
15
Доннум
22
Мессали
9
Магри
3-2-3-1-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
31
Исмаили
5
Баккер
21
Андре
20
Гомеш
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
4
Сьерро
8
Зайц
8
Зайц
4
Сьерро
17
Суасо
11
Эджума
11
Эджума
17
Суасо
22
Мессали
7
Кинг
7
Кинг
22
Мессали
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
20
Фернандес-Пардо
8
Мбаппе
8
Мбаппе
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
32
Буадди
32
Буадди
10
Харальдссон
5
Баккер
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Баккер
15
Дэвид
29
Акпом
29
Акпом
15
Дэвид
Остались в запасе
Тулуза
Лилль
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
28
Матис Сака
АП
80
Шави Бабика
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
28
Матис Сака
АП
80
Шави Бабика
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Тулуза - Лилль
1
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
11
Офсайды
1
2
Количество передач
429
584
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
4
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лилля» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Лилль»

«Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Тулуза
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