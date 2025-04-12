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  • «Оболонь» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Оболонь» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 16:50
Оболонь
12.04.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
30' Ч. Аниагбосо (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Черноморец
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
3-1-1-3-2
31
95
Стасюк
5
Курко
37
Дубко
5
Приймак
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
97
Ильин
9
Устименко
11
Грисьо
3-3-2-2
12
Аниагбосо
24
Джарджу
44
Ракицкий
91
Бутко
3
Кисиль
6
Белошевский
44
28
Габелок
25
Когут
21
Безбородько
11
Попов
95
Стасюк
5
Осман
5
Осман
95
Стасюк
5
Курко
2
Карась
2
Карась
5
Курко
25
Груша
55
Суханов
55
Суханов
25
Груша
17
Черненко
44
Витенчук
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
9
Тарануха
9
Тарануха
77
Бычек
28
Габелок
66
Карлос
66
Карлос
28
Габелок
44
Ракицкий
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
44
Ракицкий
11
Попов
7
Тоиров
7
Тоиров
11
Попов
25
Когут
95
Мустафаев
95
Мустафаев
25
Когут
21
Безбородько
77
77
21
Безбородько
Остались в запасе
Оболонь
Черноморец
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Оболонь - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Черноморца», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Черноморец»

«Оболонь» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Черноморец Оболонь
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