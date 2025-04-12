Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Черноморца», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Черноморец»