12.04.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-1-1-3-2
31
95
Стасюк
5
Курко
37
Дубко
5
Приймак
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
97
Ильин
9
Устименко
11
Грисьо
3-3-2-2
12
Аниагбосо
24
Джарджу
44
Ракицкий
91
Бутко
3
Кисиль
6
Белошевский
44
28
Габелок
25
Когут
21
Безбородько
11
Попов
95
Стасюк
5
Осман
5
Осман
95
Стасюк
5
Курко
2
Карась
2
Карась
5
Курко
25
Груша
55
Суханов
55
Суханов
25
Груша
17
Черненко
44
Витенчук
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
9
Тарануха
9
Тарануха
77
Бычек
28
Габелок
66
Карлос
66
Карлос
28
Габелок
44
Ракицкий
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
44
Ракицкий
11
Попов
7
Тоиров
7
Тоиров
11
Попов
25
Когут
95
Мустафаев
95
Мустафаев
25
Когут
21
Безбородько
77
77
21
Безбородько
Остались в запасе
Оболонь
Черноморец
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Оболонь - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Черноморца», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»