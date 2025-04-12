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  • «Монако» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Монако» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 16:50
Монако
12.04.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
34' Т. Минамино 58' Б. Эмболо 82' Д. Закария (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Билял Надир
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Кен
12
Энрике
2
Вандерсон
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
36
Эмболо
14
Бирет
3-4-3
28
Рульи
25
Гарсия
62
Мурильо
26
Мерлен
19
Кондогбиа
21
Ронжье
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Гринвуд
11
Роу
11
Энрике
6
Керер
22
Салису
22
Салису
6
Керер
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
25
Гарсия
14
Лирола
14
Лирола
25
Гарсия
23
Хейбьерг
10
Беннасер
10
Беннасер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
77
Арит
77
Арит
11
Гринвуд
11
Роу
9
Гуири
9
Гуири
11
Роу
Остались в запасе
Монако
Марсель
99
Радослав Майецки
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Монако - Марсель
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
18
Офсайды
2
1
Количество передач
406
584
Сейвы
4
7
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Марсель» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Марсель»

«Монако» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Монако
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