12.04.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-2-2
16
Кен
12
Энрике
2
Вандерсон
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
36
Эмболо
14
Бирет
3-4-3
28
Рульи
25
Гарсия
62
Мурильо
26
Мерлен
19
Кондогбиа
21
Ронжье
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Гринвуд
11
Роу
11
Энрике
6
Керер
22
Салису
22
Салису
6
Керер
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
25
Гарсия
14
Лирола
14
Лирола
25
Гарсия
23
Хейбьерг
10
Беннасер
10
Беннасер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
77
Арит
77
Арит
11
Гринвуд
11
Роу
9
Гуири
9
Гуири
11
Роу
Остались в запасе
Монако
Марсель
99
Радослав Майецки
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Монако - Марсель
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
18
Офсайды
2
1
Количество передач
406
584
Сейвы
4
7
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Марсель» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»