Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 13:20
Манчестер Сити
12.04.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
5 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
33' К. Де Брюйне 36' О. Мармуш 47' М. Ковачич 56' Д. Макэйти 79' Н. О'Райли
8' Э. Эзе 21' К. Ричардс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
33
Нико О'Райли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
26
Матеус Франка
АП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
3-3-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Гонсалес
8
Ковачич
20
Гюндоган
24
Макэйти
33
О'Райли
11
Де Брюйне
22
Мармуш
4-2-3-1
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
26
Ричардс
3
Митчелл
5
Лерма
20
Уортон
7
Сарр
10
Эзе
18
Камада
14
Матета
31
Эдерсон
1
Ортега
1
Ортега
31
Эдерсон
8
Ковачич
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Ковачич
24
Макэйти
22
Савиньо
22
Савиньо
24
Макэйти
22
Мармуш
14
Бобб
14
Бобб
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Доку
11
Доку
11
Де Брюйне
3
Митчелл
33
Чилвел
33
Чилвел
3
Митчелл
5
Лакруа
17
Клайн
17
Клайн
5
Лакруа
14
Матета
19
Хьюз
19
Хьюз
14
Матета
20
Уортон
13
Девенни
13
Девенни
20
Уортон
10
Эзе
26
Франка
26
Франка
10
Эзе
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+