12.04.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-3-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Гонсалес
8
Ковачич
20
Гюндоган
24
Макэйти
33
О'Райли
11
Де Брюйне
22
Мармуш
4-2-3-1
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
26
Ричардс
3
Митчелл
5
Лерма
20
Уортон
7
Сарр
10
Эзе
18
Камада
14
Матета
31
Эдерсон
1
Ортега
1
Ортега
31
Эдерсон
8
Ковачич
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Ковачич
24
Макэйти
22
Савиньо
22
Савиньо
24
Макэйти
22
Мармуш
14
Бобб
14
Бобб
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Доку
11
Доку
11
Де Брюйне
3
Митчелл
33
Чилвел
33
Чилвел
3
Митчелл
5
Лакруа
17
Клайн
17
Клайн
5
Лакруа
14
Матета
19
Хьюз
19
Хьюз
14
Матета
20
Уортон
13
Девенни
13
Девенни
20
Уортон
10
Эзе
26
Франка
26
Франка
10
Эзе
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»