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  • «Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 20:35
Удинезе
11.04.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 4
Завершен
Милан
42' Р. Леау 45' С. Павлович 74' Т. Эрнандес 81' Т. Рейндерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
(К) ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
29
Артюр Атта
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
29
Атта
25
Эхизибуе
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
20
Лукка
3-2-2-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
20
Хименес
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
11
Пулишич
27
Леау
9
Йович
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
31
Кристенсен
20
Пафунди
20
Пафунди
31
Кристенсен
11
Камара
70
Модешту
70
Модешту
11
Камара
4
Ловрич
17
17
4
Ловрич
20
Лукка
22
22
20
Лукка
16
Меньян
57
Спортиелло
57
Спортиелло
16
Меньян
19
Эрнандес
33
Бартезаги
33
Бартезаги
19
Эрнандес
27
Леау
42
Терраччано
42
Терраччано
27
Леау
20
Хименес
23
Соттиль
23
Соттиль
20
Хименес
9
Йович
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Йович
Остались в запасе
Удинезе
Милан
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Удинезе - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
446
394
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Милана», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Милан»

«Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Удинезе
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