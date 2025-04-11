11.04.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
29
Атта
25
Эхизибуе
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
20
Лукка
3-2-2-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
20
Хименес
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
11
Пулишич
27
Леау
9
Йович
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
31
Кристенсен
20
Пафунди
20
Пафунди
31
Кристенсен
11
Камара
70
Модешту
70
Модешту
11
Камара
4
Ловрич
17
17
4
Ловрич
20
Лукка
22
22
20
Лукка
16
Меньян
57
Спортиелло
57
Спортиелло
16
Меньян
19
Эрнандес
33
Бартезаги
33
Бартезаги
19
Эрнандес
27
Леау
42
Терраччано
42
Терраччано
27
Леау
20
Хименес
23
Соттиль
23
Соттиль
20
Хименес
9
Йович
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Йович
Остались в запасе
Удинезе
Милан
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Удинезе - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
446
394
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Милана», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»