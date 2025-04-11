11.04.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Самсунспор
Самсунспор
3-1-2-3
1
Кочук
22
55
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
29
Тайт
7
Муджа
11
Килинк
19
Хольс
99
Муандилмаджи
3-2-2-2-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
53
Йилмаз
45
Осимхен
22
28
28
22
7
Муджа
19
Шиндлер
19
Шиндлер
7
Муджа
29
Тайт
8
Айдогду
8
Айдогду
29
Тайт
11
Килинк
20
20
11
Килинк
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
7
Салаи
4
Якобс
4
Якобс
7
Салаи
45
Осимхен
21
Мората
21
Мората
45
Осимхен
11
Акгюн
23
Кутуджу
23
Кутуджу
11
Акгюн
8
Сара
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Сара
Остались в запасе
Самсунспор
Галатасарай
45
Halil Yeral
ВР
64
Taha Tosun
ВР
66
Ali Tarkan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
64
Taha Tosun
ВР
66
Ali Tarkan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Самсунспор - Галатасарай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Галатасарая», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»