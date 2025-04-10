10.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
17
Верету
22
Мата
24
Акуоку
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
23
Алмада
9
Микаутадзе
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
15
Йоро
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Акуоку
91
Ляказетт
91
Ляказетт
24
Акуоку
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Магуайр
17
Гарначо
20
Мэйну
20
Мэйну
17
Гарначо
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Лион
Манчестер Юнайтед
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
41
Гарри Амасс
ЛЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
41
Гарри Амасс
ЛЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лион - Манчестер Юнайтед
1
8
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
14
Количество передач
520
428
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Манчестера Юнайтед» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»