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  • «Лион» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

«Лион» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

10 апреля 2025, 20:50
Лион
10.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 4 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
26' Т. Алмада 90+5' Р. Шерки
45+5' Л. Йоро 88' Д. Зиркзее
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
41
Гарри Амасс
ЛЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
2-5-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
17
Верету
22
Мата
24
Акуоку
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
23
Алмада
9
Микаутадзе
3-4-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
15
Йоро
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Акуоку
91
Ляказетт
91
Ляказетт
24
Акуоку
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Магуайр
17
Гарначо
20
Мэйну
20
Мэйну
17
Гарначо
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Лион
Манчестер Юнайтед
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
41
Гарри Амасс
ЛЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
41
Гарри Амасс
ЛЗ
56
Джейдон Камасон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лион - Манчестер Юнайтед
1
8
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
14
Количество передач
520
428
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Манчестера Юнайтед» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Манчестер Юнайтед»

«Лион» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Лион
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