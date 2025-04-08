08.04.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-1-2-2-1
40
Урбиг
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
44
Станишич
15
Дайер
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Сане
9
Кейн
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
30
Аугусто
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
3
Мин-Джэ
23
Боэ
23
Боэ
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
7
Гнабри
7
Гнабри
22
Геррейру
10
Сане
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Сане
10
Мартинес
59
Залевски
59
Залевски
10
Мартинес
3
Дармиан
31
Биссек
31
Биссек
3
Дармиан
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
Остались в запасе
Бавария
Интер
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
18
Джонатан Асп Йенсен
ЦП
7
Леннарт Карл
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
54
Маттиа Занчетта
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
18
Джонатан Асп Йенсен
ЦП
7
Леннарт Карл
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
54
Маттиа Занчетта
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Бавария - Интер
1
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
653
468
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Интера», первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»