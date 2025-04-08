Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бавария» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2025

«Бавария» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2025

8 апреля 2025, 20:50
Бавария
08.04.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Интер
85' Т. Мюллер
38' Л. Мартинес 88' Д. Фраттези
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
18
Джонатан Асп Йенсен
ЦП
7
Леннарт Карл
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
54
Маттиа Занчетта
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Урбиг
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
44
Станишич
15
Дайер
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Сане
9
Кейн
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
30
Аугусто
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
3
Мин-Джэ
23
Боэ
23
Боэ
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
7
Гнабри
7
Гнабри
22
Геррейру
10
Сане
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Сане
10
Мартинес
59
Залевски
59
Залевски
10
Мартинес
3
Дармиан
31
Биссек
31
Биссек
3
Дармиан
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
Остались в запасе
Бавария
Интер
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
18
Джонатан Асп Йенсен
ЦП
7
Леннарт Карл
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
54
Маттиа Занчетта
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
48
Леон Кланац
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
18
Джонатан Асп Йенсен
ЦП
7
Леннарт Карл
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
54
Маттиа Занчетта
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Бавария - Интер
1
4
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
653
468
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Интера», первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Интер»

«Бавария» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Бавария
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+