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Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Интера», первый матч 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Интер»