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  • «Болонья» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

«Болонья» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

7 апреля 2025, 20:35
Болонья
07.04.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
64' Д. Ндой
18' Ф. Ангисса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Наполи
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
17
Беукема
3
Хольм
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
7
Нерес
9
Лукаку
1
Скорупски
1
Равалья
1
Равалья
1
Скорупски
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
14
Ндой
25
Домингес
25
Домингес
14
Ндой
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
8
Мактоминей
11
Гилмор
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
7
Нерес
18
Распадори
18
Распадори
7
Нерес
Остались в запасе
Болонья
Наполи
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Наполи
1
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
18
Офсайды
0
1
Количество передач
449
301
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Наполи», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Наполи»

«Болонья» – «Наполи» смотреть онлайн 7 апреля

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Болонья
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