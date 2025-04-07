Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Самсунспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

«Самсунспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

7 апреля 2025, 18:50
Самсунспор
11.04.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
14' Ю. Акгюн 46' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
64
Taha Tosun
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
66
Ali Tarkan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эюп Айдын
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-1-2-3
1
Кочук
22
55
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
29
Тайт
7
Муджа
11
Килинк
19
Хольс
99
Муандилмаджи
3-2-2-2-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
53
Йилмаз
45
Осимхен
22
28
28
22
7
Муджа
19
Шиндлер
19
Шиндлер
7
Муджа
29
Тайт
8
Айдогду
8
Айдогду
29
Тайт
11
Килинк
20
20
11
Килинк
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
7
Салаи
4
Якобс
4
Якобс
7
Салаи
45
Осимхен
21
Мората
21
Мората
45
Осимхен
11
Акгюн
23
Кутуджу
23
Кутуджу
11
Акгюн
8
Сара
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Сара
Остались в запасе
Самсунспор
Галатасарай
45
Halil Yeral
ВР
64
Taha Tosun
ВР
66
Ali Tarkan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
64
Taha Tosun
ВР
66
Ali Tarkan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Самсунспор - Галатасарай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Галатасарая», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор»«Галатасарай»

«Самсунспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Самсунспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+