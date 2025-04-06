06.04.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-4-2-1
28
Рульи
26
Мерлен
13
Корнелиус
62
Мурильо
10
Беннасер
12
Рабьо
19
Кондогбиа
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
11
Мопе
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
3
МакКензи
17
Суасо
23
Кассерес
4
Сьерро
15
Доннум
80
Бабика
34
Гбоу
9
Магри
11
Гринвуд
37
Дедич
37
Дедич
11
Гринвуд
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
13
Корнелиус
14
Лирола
14
Лирола
13
Корнелиус
10
Беннасер
4
Надир
4
Надир
10
Беннасер
11
Мопе
11
Роу
11
Роу
11
Мопе
19
Сидибе
6
Канвот
6
Канвот
19
Сидибе
4
Крессуэлл
12
Каманци
12
Каманци
4
Крессуэлл
80
Бабика
11
Эджума
11
Эджума
80
Бабика
34
Гбоу
7
Кинг
7
Кинг
34
Гбоу
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
12
Жеффри де Ланж
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
15
Офсайды
3
2
Количество передач
617
302
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Тулузы» 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»