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  • «Марсель» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Марсель» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 20:35
Марсель
06.04.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 2
Завершен
Тулуза
21' Г. Суасо (АГ) 57' М. Гринвуд 64' А. Рабьо
28' Ф. Магри 76' В. Сьерро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-4-2-1
28
Рульи
26
Мерлен
13
Корнелиус
62
Мурильо
10
Беннасер
12
Рабьо
19
Кондогбиа
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
11
Мопе
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
3
МакКензи
17
Суасо
23
Кассерес
4
Сьерро
15
Доннум
80
Бабика
34
Гбоу
9
Магри
11
Гринвуд
37
Дедич
37
Дедич
11
Гринвуд
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
13
Корнелиус
14
Лирола
14
Лирола
13
Корнелиус
10
Беннасер
4
Надир
4
Надир
10
Беннасер
11
Мопе
11
Роу
11
Роу
11
Мопе
19
Сидибе
6
Канвот
6
Канвот
19
Сидибе
4
Крессуэлл
12
Каманци
12
Каманци
4
Крессуэлл
80
Бабика
11
Эджума
11
Эджума
80
Бабика
34
Гбоу
7
Кинг
7
Кинг
34
Гбоу
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
12
Жеффри де Ланж
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
22
Рафик Мессали
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
15
Офсайды
3
2
Количество передач
617
302
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Тулузы» 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Тулуза»

Марсель-Тулуза смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Марсель
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