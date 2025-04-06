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  • «Рома» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Рома» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 20:35
Рома
06.04.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
49' Э. Шомуродов
40' М. Локателли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Ювентус
30
Джованни Даффара
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
2-3-1-1-3
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
6
Келли
12
Вейга
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
2
Челик
25
Нельссон
25
Нельссон
2
Челик
92
Эль-Шаарави
29
Гурна
29
Гурна
92
Эль-Шаарави
4
Кристанте
5
Паредес
5
Паредес
4
Кристанте
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
15
Хуммельс
14
Шомуродов
14
Шомуродов
15
Хуммельс
22
Веа
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Веа
5
Локателли
37
Савона
37
Савона
5
Локателли
31
Гонсалес
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
31
Гонсалес
28
Влахович
9
Муани
9
Муани
28
Влахович
Остались в запасе
Рома
Ювентус
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Джованни Даффара
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
30
Джованни Даффара
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Рома - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
418
611
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Ювентуса», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Ювентус»

«Рома» – «Ювентус» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Рома
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