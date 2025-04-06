06.04.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
2-3-1-1-3
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
6
Келли
12
Вейга
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
2
Челик
25
Нельссон
25
Нельссон
2
Челик
92
Эль-Шаарави
29
Гурна
29
Гурна
92
Эль-Шаарави
4
Кристанте
5
Паредес
5
Паредес
4
Кристанте
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
15
Хуммельс
14
Шомуродов
14
Шомуродов
15
Хуммельс
22
Веа
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Веа
5
Локателли
37
Савона
37
Савона
5
Локателли
31
Гонсалес
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
31
Гонсалес
28
Влахович
9
Муани
9
Муани
28
Влахович
Остались в запасе
Рома
Ювентус
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Джованни Даффара
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
30
Джованни Даффара
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Рома - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
418
611
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Ювентуса», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»