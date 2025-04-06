06.04.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-2-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
97
Соу
6
Локонга
11
Варгас
11
Лукебакио
45
Адамс
4-3-1-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Молина
14
Льоренте
8
Барриос
22
Галлахер
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
6
Локонга
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Локонга
17
Педроса
8
Гудель
8
Гудель
17
Педроса
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
Эджуке
16
Ромеро
16
Ромеро
Эджуке
20
Молина
22
Галан
22
Галан
20
Молина
3
Аспиликуэта
6
Коке
6
Коке
3
Аспиликуэта
22
Галлахер
18
Лемар
18
Лемар
22
Галлахер
20
Симеоне
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Симеоне
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
1
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
12
Количество передач
429
535
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетико», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»