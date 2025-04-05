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  • «Хайденхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Хайденхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 15:20
Хайденхайм
05.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Байер
90+1' Э. Буэндия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-3-1-1-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
4
Зирслебен
13
Кретциг
6
Дорш
2
Буш
3
Шеппнер
21
Бек
18
Пьеринджер
4-1-2-1-2
1
Градецки
30
Фримпонг
5
Хинкапе
4
Та
22
Гримальдо
34
Джака
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
21
Адли
22
Бонифаци
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
4
Зирслебен
20
Кербер
20
Кербер
4
Зирслебен
2
Буш
7
Сиенза
7
Сиенза
2
Буш
6
Дорш
31
Конте
31
Конте
6
Дорш
21
Бек
30
Шиммер
30
Шиммер
21
Бек
22
Бонифаци
13
Артур
13
Артур
22
Бонифаци
8
Андрих
7
Хофманн
7
Хофманн
8
Андрих
23
Телла
14
Шик
14
Шик
23
Телла
21
Адли
10
Буэндия
10
Буэндия
21
Адли
Остались в запасе
Хайденхайм
Байер
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хайденхайм - Байер
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
508
541
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Байера», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм»«Байер»

«Хайденхайм» – «Байер» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Хайденхайм
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