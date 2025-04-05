05.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-3-1-1-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
4
Зирслебен
13
Кретциг
6
Дорш
2
Буш
3
Шеппнер
21
Бек
18
Пьеринджер
4-1-2-1-2
1
Градецки
30
Фримпонг
5
Хинкапе
4
Та
22
Гримальдо
34
Джака
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
21
Адли
22
Бонифаци
3
Шеппнер
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Шеппнер
4
Зирслебен
20
Кербер
20
Кербер
4
Зирслебен
2
Буш
7
Сиенза
7
Сиенза
2
Буш
6
Дорш
31
Конте
31
Конте
6
Дорш
21
Бек
30
Шиммер
30
Шиммер
21
Бек
22
Бонифаци
13
Артур
13
Артур
22
Бонифаци
8
Андрих
7
Хофманн
7
Хофманн
8
Андрих
23
Телла
14
Шик
14
Шик
23
Телла
21
Адли
10
Буэндия
10
Буэндия
21
Адли
Остались в запасе
Хайденхайм
Байер
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хайденхайм - Байер
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
508
541
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Байера», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»