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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

4 апреля 2025, 19:50
Аль-Хиляль
04.04.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Наср
62' А. аль-Булеахи
45+4' А. Аль-Хассан 47' К. Роналду 88' К. Роналду (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
25
Отавио
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Лоди
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
88
Аль-Ями
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
4-2-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
83
Аль-Наджди
6
Аль-Хассан
77
Брозович
23
Яхья
10
Мане
22
Дуран
7
Роналду
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
8
Невеш
38
Леонардо
38
Леонардо
8
Невеш
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
4
Ляпорт
4
Ляпорт
78
Ладжами
23
Яхья
25
Отавио
25
Отавио
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Наср
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
7
Нарушения
12
7
Офсайды
1
5
Количество передач
397
279
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Насра», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Наср»

Аль-Хиляль – Аль-Наср: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Хиляль
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