04.04.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Лоди
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
88
Аль-Ями
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
4-2-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
83
Аль-Наджди
6
Аль-Хассан
77
Брозович
23
Яхья
10
Мане
22
Дуран
7
Роналду
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
8
Невеш
38
Леонардо
38
Леонардо
8
Невеш
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
4
Ляпорт
4
Ляпорт
78
Ладжами
23
Яхья
25
Отавио
25
Отавио
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Наср
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
70
Awad Aman
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
7
Нарушения
12
7
Офсайды
1
5
Количество передач
397
279
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Насра», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»