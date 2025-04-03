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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Тоттенхэм», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм»