03.04.2025, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
6
Колуилл
99
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
19
Санчо
4-1-3-2
25
Викарио
99
Спенс
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
28
Одобер
19
Соланке
15
Бергвалл
10
Палмер
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
10
Палмер
11
Джексон
24
Джеймс
24
Джеймс
11
Джексон
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
19
Санчо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Санчо
37
ван де Вен
23
Порро
23
Порро
37
ван де Вен
15
Бергвалл
29
Сарр
29
Сарр
15
Бергвалл
28
Одобер
22
Джонсон
22
Джонсон
28
Одобер
10
Мэддисон
11
Тель
11
Тель
10
Мэддисон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
5
5
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
16
Офсайды
5
5
Количество передач
434
433
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Тоттенхэм», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»