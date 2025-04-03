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  • «Челси» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2025

«Челси» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2025

3 апреля 2025, 20:50
Челси
03.04.2025, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
50' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
6
Колуилл
99
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
19
Санчо
4-1-3-2
25
Викарио
99
Спенс
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
28
Одобер
19
Соланке
15
Бергвалл
10
Палмер
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
10
Палмер
11
Джексон
24
Джеймс
24
Джеймс
11
Джексон
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
19
Санчо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Санчо
37
ван де Вен
23
Порро
23
Порро
37
ван де Вен
15
Бергвалл
29
Сарр
29
Сарр
15
Бергвалл
28
Одобер
22
Джонсон
22
Джонсон
28
Одобер
10
Мэддисон
11
Тель
11
Тель
10
Мэддисон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
5
5
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
16
Офсайды
5
5
Количество передач
434
433
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Тоттенхэм», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм»

«Челси» – «Тоттенхэм»»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси
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