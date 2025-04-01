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  • «Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

«Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

1 апреля 2025, 21:20
Реал
01.04.2025, вторник, 22:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
30' Эндрик 82' Д. Беллингем 86' О. Чуамени 115' А. Рюдигер
16' А. Барренечеа 72' Д. Алаба (АГ) 80' М. Оярсабаль 90+3' М. Оярсабаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Дани Диас
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
2-1-3-3-1
13
Лунин
2
Асенсио
5
Алаба
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
9
Эндрик
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
21
Агер
3
Муньос
24
Сучич
36
Субименди
14
Кубо
15
Марин
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
6
Камавинга
11
Гарсия
11
Гарсия
6
Камавинга
5
Алаба
22
Рюдигер
22
Рюдигер
5
Алаба
17
Васкес
14
Модрич
14
Модрич
17
Васкес
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
2
Асенсио
21
Диас
21
Диас
2
Асенсио
9
Эндрик
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Эндрик
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
21
Агер
6
Элустондо
6
Элустондо
21
Агер
2
Арамбуру
14
Траоре
14
Траоре
2
Арамбуру
15
Марин
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Марин
14
Кубо
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Дани Диас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Дани Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
3
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
6
23
Офсайды
3
2
Количество передач
710
493
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
21
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Реал Сосьедад», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Реал Сосьедад»

«Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Сосьедад Реал
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