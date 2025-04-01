01.04.2025, вторник, 22:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 4
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
2-1-3-3-1
13
Лунин
2
Асенсио
5
Алаба
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
9
Эндрик
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
21
Агер
3
Муньос
24
Сучич
36
Субименди
14
Кубо
15
Марин
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
6
Камавинга
11
Гарсия
11
Гарсия
6
Камавинга
5
Алаба
22
Рюдигер
22
Рюдигер
5
Алаба
17
Васкес
14
Модрич
14
Модрич
17
Васкес
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
2
Асенсио
21
Диас
21
Диас
2
Асенсио
9
Эндрик
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Эндрик
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
21
Агер
6
Элустондо
6
Элустондо
21
Агер
2
Арамбуру
14
Траоре
14
Траоре
2
Арамбуру
15
Марин
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Марин
14
Кубо
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Дани Диас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Дани Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
3
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
6
23
Офсайды
3
2
Количество передач
710
493
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
21
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Реал Сосьедад», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»