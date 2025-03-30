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  • «Боруссия» Д – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Боруссия» Д – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

30 марта 2025, 17:20
Боруссия Д
30.03.2025, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
39' М. Байер 42' Э. Джан 72' М. Байер
76' П. Небель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кобель
27
Коуто
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
6
Озкан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
14
Байер
3-3-1-2-1
27
Центнер
30
Видмер
4
Йенц
21
Ханше-Ольсен
21
Да Коста
6
Сано
19
Каси
10
Амири
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Буркардт
3
Антон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
3
Антон
27
Коуто
24
Свенссон
24
Свенссон
27
Коуто
6
Озкан
25
Зюле
25
Зюле
6
Озкан
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
30
Видмер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
30
Видмер
2
Джэ Сон
20
Хонг
20
Хонг
2
Джэ Сон
19
Каси
70
Норден
70
Норден
19
Каси
8
Небель
9
Зиб
9
Зиб
8
Небель
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
33
Александер Майер
ВР
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
8
Офсайды
2
2
Количество передач
423
535
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.75
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Майнц», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Майнц»

«Боруссия» Д – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Боруссия Д
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