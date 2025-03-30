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  • «Интер» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Интер» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 17:50
Интер
30.03.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
12' М. Арнаутович 29' Д. Фраттези
71' У. Соле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
3
Маттео Дармиан
(К) ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
(К) ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Matteo Spinaccè
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
30
Аугусто
15
Ачерби
32
Димарко
3
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
7
Арнаутович
9
Тюрам
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
25
Эхизибуе
29
Атта
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
20
Лукка
3
Дармиан
59
Залевски
59
Залевски
3
Дармиан
32
Димарко
31
Биссек
31
Биссек
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
16
Фраттези
23
Барелла
23
Барелла
16
Фраттези
7
Арнаутович
32
Корреа
32
Корреа
7
Арнаутович
8
Карлстрем
6
Саррага
6
Саррага
8
Карлстрем
29
Атта
22
Пайеро
22
Пайеро
29
Атта
32
Эккеленкамп
20
Пафунди
20
Пафунди
32
Эккеленкамп
11
Камара
70
Модешту
70
Модешту
11
Камара
4
Ловрич
17
17
4
Ловрич
Остались в запасе
Интер
Удинезе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Matteo Spinaccè
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Интер - Удинезе
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
14
Офсайды
2
0
Количество передач
543
351
Сейвы
3
0
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Удинезе», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Удинезе»

«Интер» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Интер
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