30.03.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
30
Аугусто
15
Ачерби
32
Димарко
3
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
7
Арнаутович
9
Тюрам
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
25
Эхизибуе
29
Атта
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
20
Лукка
3
Дармиан
59
Залевски
59
Залевски
3
Дармиан
32
Димарко
31
Биссек
31
Биссек
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
16
Фраттези
23
Барелла
23
Барелла
16
Фраттези
7
Арнаутович
32
Корреа
32
Корреа
7
Арнаутович
8
Карлстрем
6
Саррага
6
Саррага
8
Карлстрем
29
Атта
22
Пайеро
22
Пайеро
29
Атта
32
Эккеленкамп
20
Пафунди
20
Пафунди
32
Эккеленкамп
11
Камара
70
Модешту
70
Модешту
11
Камара
4
Ловрич
17
17
4
Ловрич
Остались в запасе
Интер
Удинезе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Matteo Spinaccè
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Интер - Удинезе
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
14
Офсайды
2
0
Количество передач
543
351
Сейвы
3
0
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Удинезе», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»