29.03.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
2-4-1-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
12
Вейга
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
3-3-3-1
1
Леали
5
Де Винтер
22
Васкес
28
Маттурро
59
Дзаноли
14
Онана
20
Сабелли
32
Френдруп
21
Миретти
73
Мазини
9
Пинамонти
4
Гатти
15
Калюлю
15
Калюлю
4
Гатти
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
7
Консейсау
8
Коопмейнерс
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
21
Миретти
2
Торсбю
2
Торсбю
21
Миретти
14
Онана
17
Малиновский
17
Малиновский
14
Онана
59
Дзаноли
20
Вентурино
20
Вентурино
59
Дзаноли
9
Пинамонти
81
Экубан
81
Экубан
9
Пинамонти
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ювентус - Дженоа
3
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
11
Офсайды
3
2
Количество передач
416
427
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Дженоа», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»