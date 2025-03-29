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  • «Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 18:50
Ювентус
29.03.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
25' К. Йылдыз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
2-4-1-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
12
Вейга
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
3-3-3-1
1
Леали
5
Де Винтер
22
Васкес
28
Маттурро
59
Дзаноли
14
Онана
20
Сабелли
32
Френдруп
21
Миретти
73
Мазини
9
Пинамонти
4
Гатти
15
Калюлю
15
Калюлю
4
Гатти
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
7
Консейсау
8
Коопмейнерс
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
21
Миретти
2
Торсбю
2
Торсбю
21
Миретти
14
Онана
17
Малиновский
17
Малиновский
14
Онана
59
Дзаноли
20
Вентурино
20
Вентурино
59
Дзаноли
9
Пинамонти
81
Экубан
81
Экубан
9
Пинамонти
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ювентус - Дженоа
3
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
11
Офсайды
3
2
Количество передач
416
427
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Дженоа», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа»

«Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Ювентус
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