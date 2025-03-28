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  • «Страсбур» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

«Страсбур» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 21:35
Страсбур
28.03.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
4 : 2
Завершен
Лион
55' А. Сантос 60' Д. Баква 73' Э. Эмега 89' С. Амо-Амейав
62' К. Толиссо 90+6' Ж. Микаутадзе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
17
Андрей Сантос
(К) ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
22
O. Perea
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Петрович
4
Барко
19
Сарр
6
Дукуре
20
Дуэ
17
Сантос
80
Лемарешаль
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
2-5-2-1
20
Перри
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
6
Тессманн
17
Верету
8
Толиссо
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
7
Баква
3
Делен
3
Делен
7
Баква
4
Барко
21
Силла
21
Силла
4
Барко
11
Нанаси
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
11
Нанаси
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
17
Верету
23
Алмада
23
Алмада
17
Верету
7
Нуама
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Нуама
Остались в запасе
Страсбур
Лион
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
22
O. Perea
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
22
O. Perea
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Страсбур - Лион
2
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
379
575
Сейвы
9
3
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Лиона», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Лион»

«Страсбур» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Страсбур
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