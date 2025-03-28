28.03.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-1-1-2-2
1
Петрович
4
Барко
19
Сарр
6
Дукуре
20
Дуэ
17
Сантос
80
Лемарешаль
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
2-5-2-1
20
Перри
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
6
Тессманн
17
Верету
8
Толиссо
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
7
Баква
3
Делен
3
Делен
7
Баква
4
Барко
21
Силла
21
Силла
4
Барко
11
Нанаси
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
11
Нанаси
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
17
Верету
23
Алмада
23
Алмада
17
Верету
7
Нуама
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Нуама
Остались в запасе
Страсбур
Лион
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
22
O. Perea
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
22
O. Perea
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Страсбур - Лион
2
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
379
575
Сейвы
9
3
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Лиона», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»