Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2025

«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2025

27 марта 2025, 21:50
Барселона
27.03.2025, четверг, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
11' Ф. Торрес 21' Д. Ольмо (П) 77' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
16
Гави
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
21
Alexis Olmedo
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
37
Jon Garcia
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
3
Бальде
24
Гарсия
26
Мартинес
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
16
Гави
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
4-1-3-2
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
19
Ибаньес
9
Гарсия
11
Арнайц
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
21
де Йонг
20
Торре
20
Торре
21
де Йонг
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
8
Педри
10
Виктор
10
Виктор
8
Педри
11
Арнайц
22
Бойомо
22
Бойомо
11
Арнайц
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
8
Муньос
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Муньос
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
21
Alexis Olmedo
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
37
Jon Garcia
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
21
Alexis Olmedo
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
37
Jon Garcia
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
14
Офсайды
2
4
Количество передач
746
257
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
3.19
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Осасуны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Осасуна»

«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Барселона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+