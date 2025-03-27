27.03.2025, четверг, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-3
13
Щесны
3
Бальде
24
Гарсия
26
Мартинес
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
16
Гави
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
4-1-3-2
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
19
Ибаньес
9
Гарсия
11
Арнайц
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
21
де Йонг
20
Торре
20
Торре
21
де Йонг
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
8
Педри
10
Виктор
10
Виктор
8
Педри
11
Арнайц
22
Бойомо
22
Бойомо
11
Арнайц
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
8
Муньос
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Муньос
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
21
Alexis Olmedo
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
37
Jon Garcia
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
21
Alexis Olmedo
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
37
Jon Garcia
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
14
Офсайды
2
4
Количество передач
746
257
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
3.19
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Осасуны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»