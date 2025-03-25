25.03.2025, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
4-1-3-2
1
Максименко
4
Круговой
3
Дивеев
5
Осипенко
30
Вахания
53
Черников
10
Мостовой
21
Миранчук
18
Комаров
90
Комличенко
67
Глушенков
4-1-2-2-1
1
Нсабата
3
Чепеши
24
Мпханде
14
Чонго
2
Каманга
5
Чайва
17
Кангва
11
Сабобо
7
Кампамба
17
Чама
19
Мусонда
18
Комаров
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Комаров
10
Мостовой
20
Садулаев
20
Садулаев
10
Мостовой
3
Дивеев
97
Литвинов
97
Литвинов
3
Дивеев
53
Черников
31
Кисляк
31
Кисляк
53
Черников
67
Глушенков
11
Батраков
11
Батраков
67
Глушенков
90
Комличенко
9
Мусаев
9
Мусаев
90
Комличенко
2
Каманга
21
Чанда
21
Чанда
2
Каманга
19
Мусонда
8
Сонга
8
Сонга
19
Мусонда
7
Кампамба
15
Канда
15
Канда
7
Кампамба
17
Чама
23
Чилуфья
23
Чилуфья
17
Чама
Остались в запасе
Россия
Замбия
12
Станислав Агкацев
ВР
12
Евгений Ставер
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
18
Виктор Чабу
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
12
Уилсон Чисала
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
12
Станислав Агкацев
ВР
12
Евгений Ставер
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Остались в запасе
18
Виктор Чабу
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
12
Уилсон Чисала
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Россия - Замбия
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
5
Офсайды
2
1
Количество передач
522
419
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Замбии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Замбия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»