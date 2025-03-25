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  • Россия – Замбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Россия – Замбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

25 марта 2025, 18:50
Россия
25.03.2025, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Замбия
8' М. Глушенков 44' И. Вахания 53' М. Глушенков 58' М. Глушенков 73' А. Батраков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Александр Максименко
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
21
Антон Миранчук
АП
18
Иван Комаров
ПВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Замбия
1
Тостер Нсабата
ВР
2
Кебсон Каманга
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
3
Бенедикт Чепеши
ПЗ
5
Мигел Чайва
ОП
17
Кингс Кангва
ЦП
11
Джозеф Сабобо
ЦП
7
Келвин Кампамба
АП
17
Клатус Чама
АП
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Россия
12
Станислав Агкацев
ВР
12
Евгений Ставер
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
20
Лечи Садулаев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Алексей Батраков
АП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Замбия
18
Виктор Чабу
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
21
Доминик Чанда
ЦЗ
8
Чипека Сонга
ЦП
12
Уилсон Чисала
ЦП
15
Доминик Канда
ЦП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
4-1-3-2
1
Максименко
4
Круговой
3
Дивеев
5
Осипенко
30
Вахания
53
Черников
10
Мостовой
21
Миранчук
18
Комаров
90
Комличенко
67
Глушенков
4-1-2-2-1
1
Нсабата
3
Чепеши
24
Мпханде
14
Чонго
2
Каманга
5
Чайва
17
Кангва
11
Сабобо
7
Кампамба
17
Чама
19
Мусонда
18
Комаров
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Комаров
10
Мостовой
20
Садулаев
20
Садулаев
10
Мостовой
3
Дивеев
97
Литвинов
97
Литвинов
3
Дивеев
53
Черников
31
Кисляк
31
Кисляк
53
Черников
67
Глушенков
11
Батраков
11
Батраков
67
Глушенков
90
Комличенко
9
Мусаев
9
Мусаев
90
Комличенко
2
Каманга
21
Чанда
21
Чанда
2
Каманга
19
Мусонда
8
Сонга
8
Сонга
19
Мусонда
7
Кампамба
15
Канда
15
Канда
7
Кампамба
17
Чама
23
Чилуфья
23
Чилуфья
17
Чама
Остались в запасе
Россия
Замбия
12
Станислав Агкацев
ВР
12
Евгений Ставер
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
18
Виктор Чабу
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
12
Уилсон Чисала
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
12
Станислав Агкацев
ВР
12
Евгений Ставер
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Остались в запасе
18
Виктор Чабу
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
12
Уилсон Чисала
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Россия - Замбия
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
5
Офсайды
2
1
Количество передач
522
419
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Замбии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Замбия

Россия – Замбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Замбия Россия
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