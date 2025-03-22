Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Сокола», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Сокол»