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  • «Алания» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

«Алания» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

22 марта 2025, 13:50
Алания
22.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
40' А. Хугаев 88' Р. Гогниев
24' В. Ковачевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Илья Порохов
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-3-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
19
Бутаев
71
Казанцев
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
21
Козырев
23
Нафиков
11
Черткоев
3-3-1-2-1
33
Карабашев
13
Иванов
5
Ковачевич
18
Лепский
77
Юзепчук
8
Кантария
2
Чуриков
18
Ндука
11
Порохов
77
Сасин
9
Вукич
11
Черткоев
4
Качмазов
4
Качмазов
11
Черткоев
23
Нафиков
28
Дудаев
28
Дудаев
23
Нафиков
21
Козырев
27
Гогниев
27
Гогниев
21
Козырев
2
Чуриков
57
Бегун
57
Бегун
2
Чуриков
18
Ндука
20
Полубояринов
20
Полубояринов
18
Ндука
9
Вукич
11
Бабаев
11
Бабаев
9
Вукич
77
Сасин
7
Гурциев
7
Гурциев
77
Сасин
Остались в запасе
Алания
Сокол
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Алания - Сокол
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Сокола», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Сокол»

«Алания» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Алания
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