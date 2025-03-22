22.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
3-3-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
19
Бутаев
71
Казанцев
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
21
Козырев
23
Нафиков
11
Черткоев
3-3-1-2-1
33
Карабашев
13
Иванов
5
Ковачевич
18
Лепский
77
Юзепчук
8
Кантария
2
Чуриков
18
Ндука
11
Порохов
77
Сасин
9
Вукич
11
Черткоев
4
Качмазов
4
Качмазов
11
Черткоев
23
Нафиков
28
Дудаев
28
Дудаев
23
Нафиков
21
Козырев
27
Гогниев
27
Гогниев
21
Козырев
2
Чуриков
57
Бегун
57
Бегун
2
Чуриков
18
Ндука
20
Полубояринов
20
Полубояринов
18
Ндука
9
Вукич
11
Бабаев
11
Бабаев
9
Вукич
77
Сасин
7
Гурциев
7
Гурциев
77
Сасин
Остались в запасе
Алания
Сокол
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
99
Сослан Макоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Алания - Сокол
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Сокола», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»