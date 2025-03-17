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  • «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

17 марта 2025, 00:50
Атланта Юнайтед
17.03.2025, понедельник, 02:00
США. МЛС, 6 тур
1 : 2
Завершен
Интер Майами
11' Э. Латте-Лат
20' Л. Месси 89' Ф. Пико
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
(К) ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
18
Жорди Альба
ЛЗ
32
Ноа Аллен
ЛЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
42
Янник Брайт
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Лионель Месси
(К) ПВ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Атланта Юнайтед
44
Джош Коэн
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
28
William Reilly
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
30
Cayman Togashi
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
5
Федерико Редондо
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
5
Амадор
2
Грегерсен
33
Уильямс
11
Леннон
8
Муюмба
99
Слиш
12
Лобжанидзе
59
Миранчук
10
Альмирон
29
Латте-Лат
4-1-2-2-2
18
Альба
2
Лухан
37
Фалькон
32
Аллен
5
Бускетс
42
Брайт
8
Сеговия
10
Месси
21
Альенде
9
Суарес
34
Риос Ново
5
Амадор
96
Абрам
96
Абрам
5
Амадор
11
Леннон
47
Эдвардс
47
Эдвардс
11
Леннон
99
Слиш
35
Фортюн
35
Фортюн
99
Слиш
2
Грегерсен
7
Москера
7
Москера
2
Грегерсен
12
Лобжанидзе
10
Силва
10
Силва
12
Лобжанидзе
9
Суарес
17
Авилес
17
Авилес
9
Суарес
8
Сеговия
8
Кремаски
8
Кремаски
8
Сеговия
21
Альенде
22
Пико
22
Пико
21
Альенде
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
44
Джош Коэн
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
12
Дрейк Каллендер
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
5
Федерико Редондо
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
30
Cayman Togashi
ЦФ
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
5
Федерико Редондо
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
3
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
7
Офсайды
2
4
Количество передач
489
529
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Атланта Юнайтед» против «Интер Майами», 6-й тур чемпионата США на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»

«Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Атланта Юнайтед
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