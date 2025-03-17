17.03.2025, понедельник, 02:00
США. МЛС, 6 тур
США. МЛС, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
5
Амадор
2
Грегерсен
33
Уильямс
11
Леннон
8
Муюмба
99
Слиш
12
Лобжанидзе
59
Миранчук
10
Альмирон
29
Латте-Лат
4-1-2-2-2
18
Альба
2
Лухан
37
Фалькон
32
Аллен
5
Бускетс
42
Брайт
8
Сеговия
10
Месси
21
Альенде
9
Суарес
34
Риос Ново
5
Амадор
96
Абрам
96
Абрам
5
Амадор
11
Леннон
47
Эдвардс
47
Эдвардс
11
Леннон
99
Слиш
35
Фортюн
35
Фортюн
99
Слиш
2
Грегерсен
7
Москера
7
Москера
2
Грегерсен
12
Лобжанидзе
10
Силва
10
Силва
12
Лобжанидзе
9
Суарес
17
Авилес
17
Авилес
9
Суарес
8
Сеговия
8
Кремаски
8
Кремаски
8
Сеговия
21
Альенде
22
Пико
22
Пико
21
Альенде
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
44
Джош Коэн
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
12
Дрейк Каллендер
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
5
Федерико Редондо
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Остались в запасе
44
Джош Коэн
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
30
Cayman Togashi
ЦФ
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
5
Федерико Редондо
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
3
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
7
Офсайды
2
4
Количество передач
489
529
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Атланта Юнайтед» против «Интер Майами», 6-й тур чемпионата США на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 02:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»