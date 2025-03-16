16.03.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок лиги, Финал
Англия. Кубок лиги, Финал
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
4
Куанса
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
16
Конате
21
Джонс
21
Джонс
16
Конате
14
Диас
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Диас
38
Гравенберх
14
Кьеза
14
Кьеза
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
23
Мерфи
17
Крафт
17
Крафт
23
Мерфи
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
10
Офсайды
2
2
Количество передач
450
228
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
63
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ньюкасла», финал Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»