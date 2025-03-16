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  • «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 18:20
Ливерпуль
16.03.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок лиги, Финал
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
90+4' Ф. Кьеза
45' Д. Берн 52' А. Исак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
4
Куанса
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
16
Конате
21
Джонс
21
Джонс
16
Конате
14
Диас
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Диас
38
Гравенберх
14
Кьеза
14
Кьеза
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
23
Мерфи
17
Крафт
17
Крафт
23
Мерфи
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
10
Офсайды
2
2
Количество передач
450
228
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
63
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
0
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ньюкасла», финал Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Ньюкасл»

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Ньюкасл Ливерпуль
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